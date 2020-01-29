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متى تشير ‫آلام الحلق إلى ورم في الغدة الدرقية؟

29/1/2020-|آخر تحديث: 21/12/202011:41 AM (مكة المكرمة)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة إن آلام الحلق لا ترجع إلى الإصابة بنزلة برد ‫فقط، خاصة إذا كانت غير مصحوبة بالأعراض المميزة لنزلة البرد المتمثلة ‫في سيلان الأنف والعطس والسعال.

‫وأوضحت الرابطة أن آلام الحلق قد تشير حينئذ إلى الإصابة بالتهاب ‫البلعوم أو التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة والأحبال الصوتية أو ‫الحمى الغدية أو الخرّاج.

‫كما قد تنذر آلام الحلق بالإصابة بورم في الرقبة أو الغدة الدرقية، خاصة ‫إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل صعوبة التنفس والسعال الدموي.

‫وعموما، يجب استشارة الطبيب إذا كانت آلام الحلق شديدة تمنع فتح الفم ‫أو إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الطفح الجلدي وبحة الصوت وتغير لون ‫اللسان وتورم العقد اللمفاوية، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الآلام، وعلاجها في الوقت المناسب.

المصدر : الألمانية

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