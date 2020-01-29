ما أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال؟
أوردت مجلة "بيبي وفاميليه" الألمانية أن رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال لها أسباب عدة، مثل تسوس الأسنان، والتهاب اللوزتين، والارتجاع المريئي، وأمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم أو الحلق مثل هربس الشفاه، وداء المبيضات، والقرحة الفموية.
وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن رائحة الفم الكريهة قد تنذر أيضا بإصابة الطفل بالسكري، خاصة إذا كانت الرائحة تبدو كرائحة التفاح الأخضر الطازج.
لذا يجب على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.
وللوقاية من رائحة الفم الكريهة، ينبغي أن يغسل الطفل أسنانه بمعدل مرتين يوميا بمعجون أسنان مخصص للأطفال ويحتوي على الفلورايد.
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