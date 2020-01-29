‫ما أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال؟

أوردت مجلة "بيبي وفاميليه" ‫الألمانية أن رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال لها أسباب عدة، مثل تسوس ‫الأسنان، والتهاب اللوزتين، والارتجاع المريئي، وأمراض الغشاء المخاطي ‫المبطن للفم أو الحلق مثل هربس الشفاه، وداء المبيضات، والقرحة الفموية.

‫وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن رائحة الفم الكريهة قد تنذر ‫أيضا بإصابة الطفل بالسكري، خاصة إذا كانت الرائحة تبدو كرائحة التفاح ‫الأخضر الطازج.

لذا يجب على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.

‫وللوقاية من رائحة الفم الكريهة، ينبغي أن يغسل الطفل أسنانه بمعدل مرتين ‫يوميا بمعجون أسنان مخصص للأطفال ويحتوي على الفلورايد.