قلة النوم‬ تقلل هرمون الذكورة لدى الرجل وتضعف عضلاته

قالت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث ‫النوم إن قلة النوم قد تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تراجع الكتلة العضلية وهرمون الذكورة (التستوستيرون) بالنسبة للرجال.

ومن مضاعفات قلة النوم أيضا ضعف المناعة ‫وزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالسكري والأزمات القلبية والصداع وضعف التركيز والشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتراجع القدرة ‫على بذل المجهود.

وأضافت الجمعية أن قلة النوم تستلزم استشارة الطبيب في حال عدم التمتع ‫بنوم هانئ ومريح بمعدل 3 مرات أسبوعيا على مدار 4 أسابيع، وذلك لتحديد ‫السبب الكامن وراء صعوبات النوم مثل متلازمة تململ الساقين أو متلازمة ‫انقطاع النفس أثناء النوم.

‫ولتجنب العواقب الصحية الوخيمة، ينبغي أخذ قسط كاف من النوم يتراوح بين 6 ‫و8 ساعات كل ليلة. وللتمتع بنوم هانئ ومريح ينبغي اتباع إيقاع استيقاظ ‫ونوم منتظم، أي الاستيقاظ والذهاب للفراش في مواعيد محددة.

‫كما ينبغي أن تكون غرفة النوم بيئة مناسبة للنعاس، حيث ينبغي أن تكون ‫الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 15 و18 ‫درجة مئوية.

‫ويراعى أيضا عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية ‫كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل، لأن الضوء الأزرق يحد من إفراز هرمون النوم "الميلاتونين".