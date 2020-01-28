كيف استطاع شاب تركي إنقاص 52 كيلوغراما من وزنه؟

تمكن الشاب التركي سفر غولر (28 عاما) من فقدان 52 كيلوغراما من وزنه في 6 أشهر، وذلك عن طريق اتباع نظام غذاء صحي ومزاولة الرياضة.

ونجح غولر المقيم بولاية قهرمان مرعش (وسط تركيا) في إنقاص وزنه من 127 كيلوغراما إلى 75، بعد معاناة اجتماعية من مرض البدانة.

وفي حديثه للأناضول أكد غولر أنه تمسك بالحياة أكثر بعد أن فقد وزنه قائلا "عندما كنت بدينا كانت الحياة صعبة بالنسبة لي، كنت محط أنظار الجميع أينما حللت، لا أستطيع التحرك كما شئت، وهذا يسبب اليأس والخيبة".

وأردف "لم يكن بوسعي ارتداء ما أتوق إليه من الملابس، ودائما ما كنت أجد نفسي تحت ضغط اجتماعي عندما يوجه لي السؤال التالي لم أنت سمين في هذه السن؟".

استعان الشاب التركي بخبير حمية غذائية ومدرب رياضي، بعد أن قرر أن يتخلص من وزنه الزائد، لينجح في فقدان 52 كيلوغراما من وزنه الزائد بالنزول من 127 كيلوغراما حتى 75 كيلوغراما.

وأعرب غولر عن سعادته البالغة بفقدان وزنه قائلا "سابقا عندما أرى أجساما رياضية، كنت أسأل نفسي هل يمكن أن أكون مثل هؤلاء؟ الآن تغيرت حياتي، أرتدي الملابس التي أريدها".

وأشار غولر أن هدفه الأول كان إنقاص وزنه أما الآن فيهدف لبناء العضلات وخوض مسابقات بناء الأجسام.