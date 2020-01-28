إجراءات مشددة في العراق لمنع دخول فيروس كورونا

عادل فاخر-بغداد

اتخذ العراق سلسلة إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا من قبل الوافدين من الصين، خاصة من العاملين في شركات النفط والبناء، مؤكدا خلو البلاد من أي إصابة حتى الآن.

ويعمل عدد من الشركات الصناعية والنفطية وشركات البناء الصينية في عدد من مدن العراق، في مجالات النفط والطاقة والبناء والنقل، خاصة مناطق الجنوب والوسط.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين أخيرا ودول أخرى، مؤكدة أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أي حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

وأثار فيروس كورونا ذعرا في العالم، وأودى بحياة 106 أشخاص في الصين، وارتفع إجمالي عدد الحالات التي تأكد إصابتها في الصين إلى 4515، بعد ما كان 2835 حالة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. سيف البدر، فإن العراقَ خال تماما حتى الآن من أي إصابة بمرض كورونا، مشيرا إلى أن المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية لم يسجل أي حالة إصابة.

إجراء الفحص الطبي للوافدين

من جهتها، اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين من خلال إجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس.

وأوضحت في بيان أنه بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة، تم الإيعاز للجهات المعنية والمختصة بذلك في المطار بإجراء الفحص الطبي الوقائي لجميع الأشخاص القادمين إلى العراق من الصين، مؤكدة أنها تبذل الجهود والمساعي الكبيرة في تقديم جميع التسهيلات والإمكانات أمام الفرق الطبية التي باشرت عملها عبر منفذ مطار بغداد الدولي أمام الرحلات القادمة من الصين باتجاه العراق.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التثقيف حول الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال حدوث أي أعراض للمرض، مؤكدة في بيان أنها أعدت سلفا خططا للتعامل مع أي طارئ صحي، وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير ووفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

ويقول طبيب الأسرة أحمد الرديني، إن أعراض فيروس كورونا مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وهو من الفيروسات التي تطور نفسها ويمكن أن تظهر بأنواع وأشكال جديدة، وأن تنتقل بين بعض الحيوانات والإنسان وتكون خطيرة عادة مثل الإنفلونزا الوبائية، وهنا تكمن خطورته في إحداث مضاعفات خطيرة للإنسان وخاصة بعض الفئات.

وأوضح الرديني للجزيرة نت أن من أهم طرق الوقاية لبس الكمامات في الأماكن المزدحمة وغسل الأيدي بشكل منتظم والابتعاد عن المناطق التي تظهر فيها الإصابات، وكذلك تجنب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ومن أهم طرق الوقاية مراقبة الوافدين وإجراء الفحوص في المطارات للقادمين من مناطق الإصابة.

طائرة خاصة

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية عن تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن الحكومة تتابع بأجهزتها الرسمية كافة وباهتمام أوضاع الجالية المقيمة بالصين إثر انتشار فيروس كورونا، مبينا أن الحكومة وفرت طائرة خاصة من الخطوط الجوية العراقية على متنها طاقم طبي لإجلاء الطلبة والجالية المقيمين في ووهان إلى بغداد مباشرة.

كما فتحت السفارة خطوطا ساخنة متاحة على مدار اليوم للجالية العراقـية، وكذلك قامت بإنشاء مجموعات إلكترونية لضمان تحقيق تواصل مباشر معهم.

وأشار حسن الخاشب استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بمستشفى فودا في الصين، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بكين قللت من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في اتصال مع الجزيرة نت، "حكومة الصين بصدد إنشاء مستشفى ميداني يكتمل مطلع الشهر المقبل، لمعاينة وعزل المصابين بالفيروس الذي هو من فصيلة سارس نفسها، ويمكن أن يكون قد تحور أو أحدث طفرة وتغيرت بعض صفاته أو أصبح هجينا، بحيث لا تتعرف عليه الأجسام المضادة بسرعة، وللفيروس عدة أنواع، أبرزها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة، ومتلازمة سارس الشديدة".