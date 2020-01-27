كيف تعاملت الدول العربية مع خطر فيروس كورونا؟

تشهد الصين تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث ارتفع عدد الوفيات الاثنين إلى 81، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 2744. ويخشى العالم من تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ولذلك اتخذت دول العالم إجراءات متعددة.. ولكن كيف تعاملت الدول العربية معه؟

نقدم تاليا آخر التحديثات حول إجراءات بعض الدول العربية لمواجهة خطر الفيروس:

الأردن

أعلن مصدر طبي أردني الاثنين، أن السلطات الأردنية حوّلت عاملا صينيا جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا الجديد إلى الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بالفيروس.



وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات لوكالة فرانس برس، "تم تحويل عامل صيني يبلغ من العمر 18 عاما أمس (الأحد) إلى قسم العزل الصحي في مستشفى البشير للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا".



وأضاف أن "العامل تابع لشركة صينية تعمل في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك (114 كلم جنوب عمان) وعاد قبل أيام من مدينة ووهان الصينية، وهو يعاني بعض الأعراض المشتركة بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا، وهو قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويتم التعامل مع حالته طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحق لفرانس برس إن "العامل الصيني وصل إلى المملكة قبل أيام من مدينة ووهان الصينية ووضع أمس في الحجر الصحي كإجراء احترازي".



وأضاف أن "هناك أيضا ثلاثة أردنيين وصلوا اليوم (الاثنين) إلى الأردن قادمين من ووهان وتم تحويلهم مباشرة الى الحجر الصحي احترازيا، لحين ثبوت خلوهم من الأمراض"، مؤكدا أن هذه الإجراءات تطبق الآن على من يصل من الصين.



وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت يوم السبت، أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأردن حتى اللحظة. وصرح السيد سعد جابر وزير الصحة الأردني بأن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقا فُعلت للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم يسجل أي إصابة بين الطلبة الأردنيين في مدينة ووهان الصينية، والبالغ عددهم نحو مئة طالب.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت السبت إجلاء رعاياها من مدينة ووهان بسبب انتشار الفيروس، وأوضحت أنه سيتم إرسال طائرة لإخلاء الرعايا الأردنيين الموجودين في ووهان بأسرع وقت ممكن.

العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان. ونفت دائرة الصحة بمحافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، صحة ما أشيع عن إصابة عمال صينيين بفيروس كورونا جنوبي البلاد.

واتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى العراق عبر إجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، ولمنع انتشاره داخل البلاد.

وكانت وزارة الصحة بالعراق قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن العراق خال من أي إصابات بمرض كورونا الذي انتشر بالصين أخيرا، مشيرة إلى أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول، ومنها الصين، يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضاف اشتيه -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الحكومة رفعت درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعت طاقما طبيا مختصا في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول التي ظهر فيها الفيروس، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة.

الجزائر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، عن تأجيل رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن إجراءات وقائية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، لمواجهة أي خطر محتمل للفيروس.

وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، الأحد، إن الجالية الجزائرية المقيمة بمقاطعة ووهان الصينية (مركز الوباء) تخضع لإجراءات الحجز الصحي مثل الملايين من قاطني المدينة.

وأضاف أن وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي في اتصال مستمر مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية بالصين، للبحث عن حلول مع السلطات الصينية لهذه الجالية.

الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية بدء إعادة عائلات البعثات الدبلوماسية الكويتية الموجودة في الصين اعتبارا من يوم الأحد والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين، في إجراء احترازي من فيروس كورونا.

الإمارات

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس الأحد خلو بلاده من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشددا على أن جميع الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات مواطني الدولة إلى تأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى. وطالبت الوزارة الإماراتيين الموجودين في الخارج باتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظا على سلامتهم.

السعودية

دعت السفارة السعودية في الصين، في بيان أصدرته الأحد، رعايا المملكة المقيمين والزائرين إلى مغادرة البلاد، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم بعد استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت السفارة في بيان نشرته الصحف السعودية على مواقعها الإلكترونية الأحد أن قرار المغادرة اختياريّ، وهو موجّه لمن يرغب في ذلك من المواطنين.

وحثت السفارة المواطنين الموجودين خارج الصين والراغبين في زيارتها لأي غرض، على التريث في ذلك وتأجيل زياراتهم.



وفي سياق متصل، نصحت القنصلية السعودية في هونغ كونغ المواطنين الزائرين والمقيمين بالمغادرة، والراغبين في القدوم بالتأجيل، كما دعت الطلبة الدارسين إلى التنسيق مع الملحقية وعدم العودة حتى تحسن الأوضاع.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قد أكد الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وشدد على أن وزارته نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل موراليدهاران صرح يوم الخميس الماضي بأن ممرضة تعمل بأحد المستشفيات السعودية كانت أول هندية تصاب بالفيروس، وقال إنها تتلقى العلاج بمستشفى في عسير، بجنوب غرب المملكة، وإنها تتماثل للشفاء.

السودان

أكدت وزارة الخارجية السودانية الأحد عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، بين الجالية السودانية هناك.

وأوضحت أن سفارة السودان في بكين تتابع وبصورة لصيقة أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مقاطعات الصين المختلفة.

قطر

قال مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، الأحد، إن دولة قطر اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية في هذا الإطار. وشدد على أن جميع الأجهزة في الدولة قامت بالإجراءات الكفيلة بمنع دخول المرض إلى البلاد من خلال تركيب كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي وتوزيع رسائل توعية على الطائرات القادمة من الصين لحث المسافرين على ضرورة مراقبة ظهور أي أعراض.

ولفت إلى أن إجراءات وزارة الصحة العامة تجاه الفيروس قد يتم تصعيدها وزيادتها في حال استدعت الضرورة ذلك، حيث تجتمع اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة بشكل متواصل لتقييم الوضع أولا بأول.

سوريا

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، الأحد، أنه لم تسجل في البلاد أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في البلاد.

مصر

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عدم اكتشاف أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد بمصر. وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي والعاملين كافة بالمطار كإجراء احترازي، ومتابعة جميع المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

وأعلنت السفارة المصرية في الصين، الأحد، إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة هوبي وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأشارت السفارة إلى أن عدد من تم عمل حصر بأسمائهم وبيانات الاتصال بهم في المقاطعة حتى الآن بلغ 315 فردا.

لبنان

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأحد، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا الجديد، في بلاده.

وقال حسن، في جولة تفقدية لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع على الإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى كورونا، إن هذه الإجراءات تهدف لمنع عبور أي حالة مصابة بالفيروس وتركها من دون علاج.

وتابع مطمئنا المواطنين اللبنانيين "الوضع تحت السيطرة ولا داعي للهلع أو للتفتيش عن مآس وأزمات إضافية". وعن وجود إصابات للبنانيين في الصين، قال "لغاية الآن ليس من معلومة تفيد بذلك".

المغرب

قالت وزارة الصحة في بيان السبت، إنه "لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن".

وأضافت الوزارة "اعتبارًا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوروبا، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، للكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشار الفيروس بالبلاد".

عُمان

عقد وزير الصحة أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، الأحد، اجتماعا لمناقشة استعدادات السلطنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة طوارئ الصحة العامة التي من أهمها التجهيزات والإجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق انتشار فيروس كورونا في مطارات وموانئ السلطنة، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأيضا توفير المحاليل والكواشف المخبرية في المختبر المركزي للصحة العامة.