فيروس كورونا الجديد.. مصاب يحكي تجربته
سافر هذا الفرنسي من أصل صيني البالغ من العمر 48 عامًا إلى شنغهاي ومنها إلى ووهان -معقل وباء كورونا الجديد- في الصين، وذلك لزيارة أسرته قبل أن يعود لفرنسا ويتبين أنه مصاب بهذا الفيروس الجديد المعروف بــ"2019-nCoV".
تقول صحيفة سود أويست المحلية التي قابلت هذا المريض الموجود حاليا في وحدة الأمراض المعدية عالية الخطورة في مستشفى جامعة بوردو، إنه ليس قلقا على حالته الصحية.
ويضيف المريض في تصريحاته التي نقلها موقع مجلة لوبوان الفرنسية عن الصحيفة المحلية "ما زلت أشعر بالحمى وقد بدأت أعاني منذ البارحة من مزيد من السعال".
ويثني على تعامل الطاقم الطبي معه، مبرزا ثقته الكاملة فيه وواصفا كل من يدخل عليه بالقول "هنا، كل من يدخل يرتدي بدلة، مع أقنعة وقفازات ونظارات".
وعن تعامله مع الآخرين والدواء الذي يستخدمه، يقول هذا المريض "ليس لدي اتصال جسدي مع أي كان، ولا أتناول للعلاج سوى دوليبران (باراسيتامول) لخفض الحمى".
ويضيف المريض في تصريحاته التي نقلها موقع مجلة لوبوان الفرنسية عن الصحيفة المحلية "ما زلت أشعر بالحمى وقد بدأت أعاني منذ البارحة من مزيد من السعال".
ويثني على تعامل الطاقم الطبي معه، مبرزا ثقته الكاملة فيه وواصفا كل من يدخل عليه بالقول "هنا، كل من يدخل يرتدي بدلة، مع أقنعة وقفازات ونظارات".
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وعن تعامله مع الآخرين والدواء الذي يستخدمه، يقول هذا المريض "ليس لدي اتصال جسدي مع أي كان، ولا أتناول للعلاج سوى دوليبران (باراسيتامول) لخفض الحمى".
ويضيف المريض أنه عاد إلى بوردو مساء الأربعاء، واشترى بعض الأغراض، وفي اليوم التالي اتصل بأطباء النجدة وعبّر لهم عن خشيته من أن يكون مصابا بهذا الوباء، فطلبوا منه الحضور وبعد تأكد الإصابة، "أخبرتهم أني لم أتواصل مع أقاربي إلا قليلا، لكن فريق وحدة الأمراض المعدية استدعى أولئك الذين قابلتهم".
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