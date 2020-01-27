فيروس كورونا الجديد.. مصاب يحكي تجربته

سافر هذا الفرنسي من أصل صيني البالغ من العمر 48 عامًا إلى شنغهاي ومنها إلى ووهان -معقل وباء كورونا الجديد- في الصين، وذلك لزيارة أسرته قبل أن يعود لفرنسا ويتبين أنه مصاب بهذا الفيروس الجديد المعروف بــ"2019-nCoV".





ويضيف المريض في تصريحاته التي نقلها موقع مجلة لوبوان الفرنسية عن الصحيفة المحلية "ما زلت أشعر بالحمى وقد بدأت أعاني منذ البارحة من مزيد من السعال".



ويثني على تعامل الطاقم الطبي معه، مبرزا ثقته الكاملة فيه وواصفا كل من يدخل عليه بالقول "هنا، كل من يدخل يرتدي بدلة، مع أقنعة وقفازات ونظارات".

6126495651001 130fc217-f97f-49f9-b534-a0e05a8633e5 77d22bc7-6d82-4c28-a43f-d250723a2f65 video

وعن تعامله مع الآخرين والدواء الذي يستخدمه، يقول هذا المريض "ليس لدي اتصال جسدي مع أي كان، ولا أتناول للعلاج سوى دوليبران (باراسيتامول) لخفض الحمى". تقول صحيفة سود أويست المحلية التي قابلت هذا المريض الموجود حاليا في وحدة الأمراض المعدية عالية الخطورة في مستشفى جامعة بوردو، إنه ليس قلقا على حالته الصحية.ويضيف المريض في تصريحاته التي نقلها موقع مجلة لوبوان الفرنسية عن الصحيفة المحلية "ما زلت أشعر بالحمى وقد بدأت أعاني منذ البارحة من مزيد من السعال".ويثني على تعامل الطاقم الطبي معه، مبرزا ثقته الكاملة فيه وواصفا كل من يدخل عليه بالقول "هنا، كل من يدخل يرتدي بدلة، مع أقنعة وقفازات ونظارات".وعن تعامله مع الآخرين والدواء الذي يستخدمه، يقول هذا المريض "ليس لدي اتصال جسدي مع أي كان، ولا أتناول للعلاج سوى دوليبران (باراسيتامول) لخفض الحمى".