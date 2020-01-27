البث الحي
عـاجـل: قوات الأمن اللبنانية تفرق متظاهرين رافضين لانعقاد جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة الموازنة العامة لهذا العام
ابحث

فيروس كورونا الجديد.. مصاب يحكي تجربته

كل من يدخل هنا يرتدي بدلة مع أقنعة وقفازات ونظارات (الأوروبية)
كل من يدخل هنا يرتدي بدلة مع أقنعة وقفازات ونظارات (الأوروبية)
سافر هذا الفرنسي من أصل صيني البالغ من العمر 48 عامًا إلى شنغهاي ومنها إلى ووهان -معقل وباء كورونا الجديد- في الصين، وذلك لزيارة أسرته قبل أن يعود لفرنسا ويتبين أنه مصاب بهذا الفيروس الجديد المعروف بــ"2019-nCoV".
 
تقول صحيفة سود أويست المحلية التي قابلت هذا المريض الموجود حاليا في وحدة الأمراض المعدية عالية الخطورة في مستشفى جامعة بوردو، إنه ليس قلقا على حالته الصحية.

ويضيف المريض في تصريحاته التي نقلها موقع مجلة لوبوان الفرنسية عن الصحيفة المحلية "ما زلت أشعر بالحمى وقد بدأت أعاني منذ البارحة من مزيد من السعال".

ويثني على تعامل الطاقم الطبي معه، مبرزا ثقته الكاملة فيه وواصفا كل من يدخل عليه بالقول "هنا، كل من يدخل يرتدي بدلة، مع أقنعة وقفازات ونظارات".

وعن تعامله مع الآخرين والدواء الذي يستخدمه، يقول هذا المريض "ليس لدي اتصال جسدي مع أي كان، ولا أتناول للعلاج سوى دوليبران (باراسيتامول) لخفض الحمى".
 
ويضيف المريض أنه عاد إلى بوردو مساء الأربعاء، واشترى بعض الأغراض، وفي اليوم التالي اتصل بأطباء النجدة وعبّر لهم عن خشيته من أن يكون مصابا بهذا الوباء، فطلبوا منه الحضور وبعد تأكد الإصابة، "أخبرتهم أني لم أتواصل مع أقاربي إلا قليلا، لكن فريق وحدة الأمراض المعدية استدعى أولئك الذين قابلتهم".
المصدر : الصحافة الفرنسية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
عند التسوق الإلكتروني.. هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر البضائع القادمة من الصين؟
شاهد.. الصين تبني مستشفى سيجهز في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس كورونا
مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين.. وأنباء عن نجاح في علاج الفيروس المميت
كورونا.. الصين تحصي 2700 إصابة وتمدد إجازة رأس السنة لمكافحة الفيروس
أهم الأخبار
المزيد من صحة
تعرف على فيروس ووهان الغامض
قل لي ما تأكل أخبرك بأمراضك المحتملة
قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد والإصابات في الصين تتوسع
مع انتشار فيروس كورونا.. هل يجب عليك إلغاء رحلتك إلى الصين؟