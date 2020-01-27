تعرف على فيروس ووهان الغامض

تشهد الصين حالة تفش لفيروس كورونا. نقدم في هذا الإنفوغراف معلومات عنه.

ظهر الفيروس في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق بمدينة ووهان، وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الفيروس انتقل إلى الإنسان عن طريق الثعابين.

وتوصل تحليلان علميان منفصلان لفيروس كورونا إلى أن أي شخص مصاب به ينقل هذا المرض إلى ما بين شخصين وثلاثة في المتوسط بمعدل العدوى الحالي.

وقال العلماء الذين أجروا هذه الدراسات إن استمرار تفشي المرض بهذه الوتيرة يعتمد على كفاءة إجراءات الحد منه. ولكن يجب أن توقف إجراءات السيطرة على المرض انتقال العدوى في ما لا يقل عن 60% من الحالات حتى يمكن احتواء الوباء ووقف انتقال العدوى.

وقال نيل فيرجسون اخصائي الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج بلندن والذي شارك في رئاسة إحدى الدراسات "ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يمكن احتواء هذا التفشي داخل الصين".

ويشير فريق فيرجسون إلى أن أربعة آلاف شخص في ووهان أصيبوا بالفيروس بالفعل بحلول 18 يناير/كانون الثاني، وأن كل مصاب ينقل العدوى إلى اثنين أو ثلاثة في المتوسط.

وقال العلماء "إذا استمر انتشار الوباء بلا توقف في ووهان نتوقع أن يصبح أكبر بكثير بحلول الرابع من فبراير/شباط".

وقدروا أن يبلغ عدد المصابين بالمرض في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين -التي بدأ ظهور الفيروس فيها في ديسمبر/كانون الأول- نحو 190 ألف شخص بحلول الرابع من فبراير/شباط.

وقالت راينا ماكنتاير رئيسة برنامج أبحاث الأمن البيولوجي في معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا يوم السبت إن اتساع نطاق العدوى الأيام الأخيرة أمر يثير قلقا كبيرا. وقالت "كلما امتدت الإصابة إلى مناطق أخرى من الصين زاد خطر انتشارها عالميا".