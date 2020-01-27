كورونا.. الصين تحصي 2700 إصابة وتمدد إجازة رأس السنة لمكافحة الفيروس
قالت الحكومة الصينية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 80 بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية في إقليم هوبي وسط البلاد. كما سُجلت 371 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 2700 حالة في عموم البلاد. ومددت سلطات بكين إجازة رأس السنة الصينية حتى الأحد المقبل لاحتواء انتشار المرض.
وتم الإبلاغ عن 17 حالة إضافية في المناطق الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، وهي هونغ كونغ (5 حالات) وماكاو (حالتان)، فضلا عن حالات أخرى في تايوان.
وعززت السلطات الصينية القيود على التنقل سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.
|أحد موظفي قطاع الصحة في الصين يفحص حرارة رجل تحسبا لإصابته بفيروس كورونا داخل محطة للمترو في بكين (غيتي)
إجراءات مشددة
وعزلت الصين إقليم هوبي الذي تفشى فيها المرض الفيروسي، في عملية غير مسبوقة تؤثر على عشرات الملايين من السكان.
وتخضع مدينة ووهان -مركز إقليم هوبي- للحجر الصحي منذ الخميس الماضي بهدف الوقاية من انتشار المرض. وفي المجمل، ثمة 56 مليون شخص مقطوعون عن العالم.
وقال رئيس بلدية ووهان أمس الأحد إنه يتوقع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.
وأعلن مسؤولون كبار في القطاع الصحي الصيني اليوم الاثنين أن "قدرة تفشي الفيروس تعززت"، رغم أنه لا يبدو "بشدة السارس"، وهو نوع آخر من فيروس كورونا أودى بحياة المئات مطلع الألفية الثالثة.
علاج حالات
وأعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين أمس تحقيق أول نجاح في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن حالة 11 من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.
من جانب آخر، توجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم مساء أمس إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضاف أدهانوم في تغريدة له على "تويتر" أنه يريد "تعزيز الشراكة" مع الصين "فيما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي".
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عشر دول
وأما حالات الإصابة المؤكدة خارج الصين، فتتوزع على عشر دول هي اليابان (3 حالات) وكوريا الجنوبية (2) وفيتنام (2) وسنغافورة (4) وأستراليا (4) وماليزيا (3) وتايلند (5) ونيبال (واحدة) والولايات المتحدة (حالتان) وفرنسا (3).
وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت الخميس الماضي أنه "من المبكر جدا" إعلان حالة طوارئ دولية بسبب الفيروس الجديد.
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