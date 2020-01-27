كورونا.. الصين تحصي 2700 إصابة وتمدد إجازة رأس السنة لمكافحة الفيروس

قالت الحكومة الصينية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 80 بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية في إقليم هوبي وسط البلاد. كما سُجلت 371 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 2700 حالة في عموم البلاد. ومددت سلطات بكين إجازة رأس السنة الصينية حتى الأحد المقبل لاحتواء انتشار المرض.

وتكافح الصين من أجل احتواء انتشار المرض بعزل مدن كاملة في إقليم هوبي. وتشتبه السلطات في إصابة 5794 شخصا آخرين بالفيروس الذي اكتشف لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لمفوضية الصحة الوطنية.

وتم الإبلاغ عن 17 حالة إضافية في المناطق الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، وهي هونغ كونغ (5 حالات) وماكاو (حالتان)، فضلا عن حالات أخرى في تايوان.

وعززت السلطات الصينية القيود على التنقل سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.