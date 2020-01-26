فيروس كورونا الجديد.. وزير الصحة الصيني يشرح الوضع وحالة ثالثة في أميركا

كشف وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي الأحد عن أن قدرة فيروس كورونا الجديد -الذي أودى بحياة 56 شخصا- على الانتقال تزداد قوة، وأن عدد المصابين قد يرتفع، وأن معرفة السلطات به وبمخاطر تحولاته غير معلومة لديها.

وقال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المركز بدأ تطوير لقاحات مضادة للفيروس، وهي خطوة حاسمة في تطوير لقاح.

ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا) عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها شيوي ون بو قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس ويقوم حاليا بتحديد سلالته.

وأضاف أنهم يعملون أيضًا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس، من دون أن يوضح موعدا لإعطائها للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس.