فيروس كورونا الجديد.. وزير الصحة الصيني يشرح الوضع وحالة ثالثة في أميركا
كشف وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي الأحد عن أن قدرة فيروس كورونا الجديد -الذي أودى بحياة 56 شخصا- على الانتقال تزداد قوة، وأن عدد المصابين قد يرتفع، وأن معرفة السلطات به وبمخاطر تحولاته غير معلومة لديها.
وقال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المركز بدأ تطوير لقاحات مضادة للفيروس، وهي خطوة حاسمة في تطوير لقاح.
ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا) عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها شيوي ون بو قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس ويقوم حاليا بتحديد سلالته.
وأضاف أنهم يعملون أيضًا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس، من دون أن يوضح موعدا لإعطائها للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
|وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي (رويترز)
من جهة أخرى، أعلنت منظمة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية -في بيان عبر تويتر- أنها عثرت على حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا (غربي الولايات المتحدة).
وقالت الهيئة الصحية إنها تلقت تأكيدا من أحد مراكز مراقبة الأوبئة والوقاية منها مساء السبت يفيد بوجود حالة جديدة مصابة بالفيروس، وجرى نقلها إلى مستشفى، بعدما سجلت إصابة في العاصمة واشنطن الخميس الفائت وأخرى في بوسطن.
وكانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أعلنت اليوم الأحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56، وسجلت 1975 إصابة، وانتشر في مناطق أخرى إلى جانب إقليم هوبي وسط الصين الذي ظهر فيه.
وكشفت حكومة إقليم شنغهاي عن أول حالة وفاة في المدينة الصينية جراء الفيروس، وأعلنت هونغ كونغ حالة طوارئ بسبب كورونا، وألغت الاحتفالات، وحدّت من سبل الاتصال بينها وبين باقي مناطق الصين.
واعترف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بلاده تواجه تحديا خطيرا جراء الانتشار السريع للفيروس الجديد، وقال إن "الحياة لها أهمية قصوى، وعندما يتفشى المرض فمن مسؤوليتنا منعه والسيطرة عليه".
وأشار شي جين إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد، وينسق الجهود من داخل مكتبه السياسي الذي اجتمع أمس السبت.
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