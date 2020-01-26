شاهد.. الصين تبني مستشفى سيجهز في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس كورونا

بدأت الصين الجمعة إقامة مستشفى جديد بمدينة ووهان لتقديم العلاج للمصابين بكورونا، ومن المقرر استكمال العمل في المنشأة الجديدة بسعة ألف سرير، في غضون ستة أيام.

وأرسل الجيش الصيني إلى ووهان أطباء عسكريين وعاملين آخرين في المجال الطبي، كما بوشر في ووهان بناء مستشفى ثان يُتوقع أن تنتهي أعمال بنائه في غضون 15 يوما، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين الأحد إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص، وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.

وانتقل الفيروس -الذي يعتقد أنه نشأ أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان (وسط البلاد) كان يبيع أصنافا برية غير مرخصة- إلى مدينتي بكين وشنغهاي. وأعلنت هونغ كونغ ست حالات إصابة مؤكدة.

وقال زو زيانوانغ رئيس بلدية ووهان (بؤرة تفشي الفيروس) إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض.

وأبلغ زو زيانوانغ الصحفيين بأن المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية -مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات- قد خف إلى حد كبير.