فيروس كورونا.. تزايد في الوفيات داخل الصين وإصابات جديدة خارجها

وأعلنت حكومة شنغهاي عن أول حالة وفاة في المدينة الصينية جراء الفيروس، وأعلنت هونغ كونغ حالة طوارئ بسبب كورونا وألغت الاحتفالات، وحدّت من سبل الاتصال بينها وبين باقي مناطق الصين.

أفراد أمن صينيون يفتشون سيارة على طريق سريع بحثا عن حيوانات برية قد تكون حاملة لفيروس كورونا (رويترز)

تحدّ خطير

واعترف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بلاده تواجه تحديا خطيرا جراء الانتشار السريع للفيروس الجديد، وقال إن "الحياة لها أهمية قصوى، وعندما يتفشى المرض فمن مسؤوليتنا منعه والسيطرة عليه".

وأشار شي جين إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد، وينسق الجهود من داخل مكتبه السياسي الذي اجتمع أمس السبت.

ووضعت مدينة ووهان في إقليم هوبي تحت الحجر الصحي بحيث صارت مقطوعة عن العالم لتفادي انتشار المرض، مما يرفع عدد السكان المعزولين في الإقليم الصيني إلى أكثر من 56 مليون نسمة.

وقالت سلطات المدينة إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية في وسط المدينة اعتبارا من اليوم الأحد، مما يفاقم حالة الشلل بالمدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة، والتي أغلقتها السلطات فعليا منذ الخميس الماضي، إذ ألغيت الرحلات الجوية في مطار ووهان، وأغلقت نقاط تفتيش الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج المدينة.

وخارج إقليم هوبي، فرضت السلطات إجراءات للكشف عن الإصابات في جميع أنحاء الصين، وألغيت احتفالات العام الصيني الجديد وتوقفت الدراسة، وبدت العاصمة ومطاعمها خالية تماما، كما أغلق عدد كبير من المواقع السياحية في بكين أبوابها بغية تقليص مخاطر العدوى.

أفراد يرتدون أقنعة داخل مطار تورنتو بيرسون في كندا التي أعلنت السبت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (رويترز)

حالة كندية

وخارج الصين، أعلنت كندا أمس السبت أن سلطات الصحة العامة في تورنتو تلقت إخطارا بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي لكندي عاد مؤخرا من مدينة ووهان. وأضافت في بيان أن المصاب في حالة مستقرة ويعالج بالمستشفى.

كما أكدت أستراليا ظهور أول أربع حالات إصابة أمس السبت، بينما أكدت ماليزيا ظهور ثلاث حالات، وأعلنت فرنسا عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مخاطر الإصابة بالفيروس في الصين مرتفعة جدا، بينما هي مرتفعة على المستوى الإقليمي ومتوسطة على المستوى العالمي. وامتنعت المنظمة لحد الساعة عن إعلان حالة طوارئ عالمية.

كذلك، تم رصد إصابات بفيروس كورونا في كل من تايلند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال والولايات المتحدة.

دول العالم

وسارعت السلطات الصحية في مختلف بلدان العالم إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث وباء عالمي، لا سيما في المطارات لفحص المسافرين القادمين من الصين.

وذكرت "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية اليوم الأحد لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأميركيين من مدينة ووهان.

وقالت شركة "بيجو ستروين" الفرنسية لصناعة السيارات إنها سترحل موظفيها الأجانب وعائلاتهم من إقليم ووهان، كما سارعت الكثير من دول العالم إلى الإعلان عن إرسال طائرات لإجلاء مواطنيها من ووهان.

وأصدرت بريطانيا تحذيرا من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي بسبب استمرار تفشي الفيروس.

وبعثت العديد من دول العالم الأخرى طائرات لإجلاء رعاياها من مركز انتشار فيروس كورونا في الصين.