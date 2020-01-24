كثيرون في الصين يرتدونها.. هل الأقنعة تحجب فعلا فيروس كورونا؟

أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى تشجيع السلطات الصينية للناس في مدينة ووهان على ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الجديد. لكن السؤال هو: هل هي فعالة؟

يقول العديد من المختصين في الأمراض المعدية، إن الأقنعة الرخيصة المؤقتة التي تغطي الأنف والفم قد تساعد في منع انتشار العدوى إذا ارتديت بشكل صحيح واستخدمت باستمرار، لكن لا يوجد دليل علمي معتبر على فعاليتها خارج محيط الرعاية الصحية.

وقد ركزت معظم أفضل الدراسات، وهي تجارب عشوائية مراقبة، على مدى حماية الأقنعة الواقية للعاملين في الرعاية الصحية في المستشفيات من انتقال العدوى، ووجدت أن الاستخدام المنتظم لها قد ساعد في ذلك.

وتقول الدكتورة جولي فايشامبيان رئيسة لجنة الصحة العامة لجمعية الأمراض المعدية الأميركية، إن الأقنعة هي بالفعل "خط الدفاع الأخير".

وتضيف "نشعر بالقلق إزاء شعور الناس بأنهم يحصلون على حماية من القناع أكثر مما هم عليه في الواقع. وغسل اليدين وتجنب الأشخاص المصابين بالمرض أهم من ارتداء القناع. ولأن الأقنعة الواقية غير مواءمة تماما أو محكمة الغلق فإنها تترك فجوات حول الفم، ولذلك لا تقوم بتنقية كل الهواء الداخل".

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رذاذ

وقال الدكتور أميش أداليا، طبيب الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن الأقنعة ستمنع معظم رذاذ الجهاز التنفسي من عطس وبهر "كحة" الآخرين من دخول فمك وأنفك. وفيروسات كورونا تنتشر بشكل أساسي عبر الرذاذ. لكن المشكلة الأكبر هي أن الناس لا يستخدمون الأقنعة بشكل صحيح.

وأضاف الدكتور أداليا "معظم الناس سيدخلون أيديهم تحت القناع لحك الوجه أو فرك الأنف، مما يجعل الملوثات في اتصال مع الأنف والفم. ولا يمكنك خلعه عندما تتلقى مكالمة هاتفية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاقا عاما على أن المرضى المصابين الذين يرتدون الأقنعة الواقية أقل نقلا للعدوى.

ويوصى بغسل اليدين كثيرا قبل الأكل، وبمعقمات اليدين كذلك إذ هي فعالة ضد فيروسات الجهاز التنفسي.

ويوصي الخبراء أيضا بغسل اليدين بالماء والصابون لما لا يقل عن عشرين ثانية وفرك اليدين معا وضمان غسل جميع أجزاء اليدين وكذلك راحة اليد الخلفية. ومن المهم أيضا أن تبقي يديك بعيدتين عن وجهك لأن فيروسات الجهاز التنفسي لا تتخلل الجلد ولكنها تصيب الأغشية المخاطية في العين والأنف والفم.

أحدث التطورات

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/كانون الثاني، في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وظهر الفيروس في مدينة "ووهان" بإقليم هوبي بوسط الصين في نهاية العام الماضي، وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وقالت صحيفة بكين نيوز الرسمية الخميس نقلا عن مصدر لم تسمه وشركة تشييد، إن مدينة ووهان الصينية، التي يتركز فيها تفش جديد لفيروس كورونا، سوف تبني مستشفى يُكرس فحسب لعلاج المصابين بالمرض على أن يكتمل في ستة أيام.

من جهتها، قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لشركة والت ديزني إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من غد السبت للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبدأت اليوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

وقالت شنغهاي ديزني ريزورت المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني، "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند".

والكثير من المتاجر والمكاتب -بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق- في حالة تأهب قصوى، بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج -اليوم الجمعة- إن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الفيروس لا يبدو مميتا مثلما كانت الحال مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003.

وأكدت سنغافورة يوم الخميس اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا -التي ظهرت أولا في الصين- وقالت إن حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بالمرض.

وشهدت سنغافورة 33 حالة وفاة بفيروس سارس، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا خارج الصين.