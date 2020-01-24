كاميرات حرارية وفحوص.. كيف تعامل العالم مع الفيروس الصيني الجديد؟

تشهد الصين انتشار نوع جديد من فيروسات كورونا، وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي حتى اليوم الجمعة نحو 26 مصابا متأثرين بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بالفيروس، فكيف تعامل العالم مع هذا الوضع؟

الفيروس أصاب ما لا يقل عن 876 شخصا في أنحاء الصين، وأعلنت نحو 11 مدينة صينية تعليق خدمات رحلات القطار ورحلات الحافلات للمسافات طويلة، في الوقت الذي كان يعتزم فيه كثير من الصينيين السفر إلى مدنهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ مطلع هذا الأسبوع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أنها قررت عدم إعلان حالة الطوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي.

والأعراض الشائعة للعدوى بفيروس كورونا تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وسجلت حالات للإصابة بالفيروس في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة، وكذلك في إقليمي هونغ كونغ وماكاو الصينيين.

ونستعرض هنا بعض الإجراءات التي طبقت دوليا لمواجهة الفيروس:

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أنها تتابع الوضع الوبائي للفيروس بصورة مستمرة، موضحة أنه لم تسجل أي حالة إصابة في دولة قطر.

وأقرت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تطبيق الفحص الحراري في مطار حمد الدولي على جميع المسافرين القادمين من الصين، مع رفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي التي تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت يوم الخميس أنها اتخذت إجراءات وقائية حيال الركاب القادمين من الصين إلى مطار الكويت الدولي، بناء على تعليمات وزارة الصحة بسبب فيروس "كورونا الذي ظهر هناك".

ودعت الكويت رعاياها في الصين اليوم الخميس إلى ضرورة توخي الحذر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن والمقاطعات الصينية.

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس خلو البلاد من فيروس كورونا الجديد، وفحص الوافدين من الصين والدول التي سجلت حالات إصابة فيها.

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان، إن العراق خال تماما لغاية الآن من أي إصابة بمرض كورونا الذي سجل إصابات مؤخرا في الصين.

السعودية

قال المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التابع لوزارة الصحة، يوم الخميس على تويتر "لم نرصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية حتى الآن"، نافيا بذلك تقارير سابقة عن إصابة وافد بالمرض.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية يوم الخميس على تويتر إن ممرضا هنديا يعمل في مستشفى بجنوب السعودية أصيب بفيروس كورونا.

وقالت المملكة الأربعاء إنها ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين وفي اتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد التفشي الذي شهدته مدينة ووهان في وسط الصين.

مصر

قالت وزارة الصحة ومصادر في مطار القاهرة الدولي الخميس إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد، بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك.

وقالت وزارة الصحة في بيان "يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".

الإمارات

قالت مطارات في الإمارات الخميس إن السلطات ستفحص الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، في حين تتحرك السلطات الصحية في العالم على عجل للحيلولة دون تفشي وباء عالمي.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن جميع الركاب القادمين لمطار دبي الدولي على رحلات مباشرة من الصين سيخضعون لفحص حراري عند بوابة الوصول.

وقال مطار أبو ظبي الدولي، حيث مقر شركة الاتحاد للطيران، في تغريدة على تويتر إنه سيبدأ أيضا فحص المسافرين القادمين من الصين، وحث المطار الركاب المصابين بأي أعراض مرضية على عدم السفر.

روسيا

طالبت السلطات الروسية مواطنيها اليوم الجمعة بتجنب السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، والحذر لتفادي الإصابة بالفيروس.

وقالت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور" في بيان "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي جرى رصده أول مرة في (مدينة) ووهان" الصينية.

تركيا

وأعلنت وزارة الصحة التركية الخميس أنها قررت فحص جميع ركاب الطائرات القادمة من الصين، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت تركيا رحلات شركة خطوط جوية صينية كانت تنظم ثلاث رحلات أسبوعيا من مدينة ووهان إلى إسطنبول.

باكستان

باشرت السلطات الباكستانية في أربعة مطارات كبرى فحص جميع الركاب القادمين من الصين، لتفادي انتقال فيروس كورونا، وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران الباكستانية، الخميس، أن مطارات إسلام آباد ولاهور وبيشاور وكراتشي خصصت فرقا طبية لفحص الركاب القادمين من الصين.

كزاخستان

دعت كزاخستان رعاياها لتأجيل زياراتهم للصين، وقال رئيس الأطباء في كزاخستان، جندربك بكشين، في مؤتمر صحفي الخميس، إن السلطات عززت إجراءات الحجر الصحي في مطاري نور سلطان وألماتي، والمعابر الحدودية مع الصين.

وأضاف أن المسافرين القادمين من الصين إلى البلاد في المطارات والمعابر الحدودية مع الصين يخضعون لفحص عبر كاميرات حرارية، لافتا إلى فحص أكثر من 13 ألف مسافر. وأكد عدم ظهور الفيروس المذكور في كزاخستان حتى الآن.

أفريقيا

طبق عدد من الدول الأفريقية إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى، وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية الخميس، إن بلاده تطبق إجراءات في مطاراتها وموانئها البحرية، تستهدف الأشخاص القادمين من "الدول والقارات المتضررة".

وأوضح إيتيني لونجوندو أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعرف هذا الفيروس، ولكننا نتخذ خطوات حتى لا تظهر أي حالات هنا".

من ناحية أخرى، قال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض الأربعاء، إنه "عزز إجراءات الفحص" عند منافذ الدخول، وإنه من الممكن طرح أسئلة على المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية عن "أعراض المرض ورحلات السفر السابقة الخاصة بهم".

أما في غانا المجاورة، فقد عززت السلطات عمليات الفحص في جميع نقاط الدخول، لا سيما في مطار كوتوكا الدولي. وكانت وزارة الصحة في البلاد قالت الثلاثاء إن الركاب القادمين من الصين سوف يملؤون استبيانا صحيا.

وفي أوغندا، جرى إرسال فرق بالفعل إلى المنافذ الحدودية لإجراء فحوصات لمنع انتشار فيروس إيبولا الذي تسبب في وفاة أكثر من 2200 شخص في الكونغو المجاورة. وستعمل هذه الفرق إلى جانب فرق مكلفة بإجراء فحوصات لضمان عدم مرور حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما أفاد المتحدث باسم وزير الصحة إيمانويل أينبيونا.

وأيضا في سيشل، الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي، عززت السلطات إجراءات الفحص، وتوظف سيشل آلاف العمال من آسيا، من الهند والصين على وجه الخصوص، وتعد الجزر كذلك موقع جذب سياحي يحظى بشعبية.

وقال وزير الصحة في زيمبابوي، عوبديا مويو، إن بلاده الواقعة في الجنوب الأفريقي "في حالة تأهب قصوى، شأنها شأن باقي دول العالم".

وقال لوكالة الأنباء الألمانية الخميس "لم نبدأ إجراء فحوصات، ولكننا نحث مواطنينا الذين زاروا الصين مؤخرا على إجراء فحوصات طبية".

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا الثلاثاء إن البلاد "تقوم بمراقبة فعالة"، كما أشار أيضا إلى عدم وجود رحلات جوية مباشرة من ووهان، وأن "الخطر المصاحب لوجود حالة قادمة من الخارج ما زال منخفضا".