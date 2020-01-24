اللبن الرائب.. فوائد عظيمة للجهاز الهضمي ودرع مضاد للإنفلونزا

إضافة إلى فوائده العظيمة في عملية الهضم والمحافظة على صحة الأمعاء، أظهرت دراسة أجراها خبراء من جامعة مصطفى كمال التركية، أن الرائب أو اللبن كما يسمى في سوريا والعراق، والزبادي في مصر، يحمي من الإصابة بمرض الإنفلونزا.

الدراسة أجراها فريق من الخبراء الأتراك برئاسة الدكتور نظامي دوران رئيس قسم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة مصطفى كمال التركية بولاية هاتاي (جنوب).

وقال الدكتور نظامي دوران، إن الفريق حصل من خلال الدراسة التي أجراها في مختبرات جامعة مصطفى كمال، على نتائج مهمة فيما يتعلق بالوقاية من الإنفلونزا.

وأضاف دوران لمراسل الأناضول أن الدراسة حملت اسم "التحقيق في أنشطة الكائنات الحية الدقيقة وتأثيرها على مسببات الأمراض البشرية الهامة"، وجرى إعدادها بدعم من وحدة تنسيق مشاريع البحث العلمي في الجامعة.

بكتيريا

وأشار دوران إلى أن الدراسة تناولت الرائب ومصل اللبن (السائل المتبقي من فصل اللبن الرائب)، اللذين يحتويان على العديد من البكتيريا المهمة بالنسبة للجهاز الهضمي عند الثدييات.

وأوضح أن الأبحاث والتجارب التي أجراها الخبراء على الحيوانات، كشفت عن نتائج إيجابية للغاية لبكتيريا اللبن داخل الجهاز الهضمي.

ونوه دوران إلى أن الرائب ومصل اللبن يحتويان على مستوى عال من بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتجنب الإصابة بالإسهال والمشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة.

وأضاف أن البروبيوتيك والكائنات الحية الدقيقة الموجود في الرائب ومصل اللبن، توفران الحماية ضد الإنفلونزا أو الزكام، فضلا عن المساعدة الكبيرة التي توفرانها في عملية الهضم.

وأشار دوران إلى أن الرائب ومصل اللبن يساعدان على إنتاج المضادات المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، التي هي أحد أهم فروع المضادات الحيوية بالنسبة للجهاز المناعي.

وقال إن الدراسة وجدت أن الأجسام المضادة الواقية أعلى بما بين مرتين وعشر مرات لدى الحيوانات التي تستخدم الرائب أو مصل اللبن بشكل منتظم. وهذا يعني أن الكائنات التي تتغذى على اللبن تحظى بحماية تصل إلى 10 أضعاف ضد التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وخاصة الإنفلونزا.

التهابات

وقال إن الإنفلونزا مرض تنفسي خطير، وإن استهلاك الرائب ومصل اللبن، الذي يحتوي على عدد كبير من البكتيريا، مرة واحدة على الأقل خلال اليوم يحمي من التهابات الجهاز التنفسي المماثلة، خاصة الإنفلونزا.

وأضاف دوران أن أهم وسيلة للحماية من الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا هي تقوية جهاز المناعة واتباع نظام غذائي متوازن.

ولفت إلى أهمية استهلاك الرائب أو مصل اللبن بعد وضعه في مكان دافئ لمدة 24 ساعة على الأقل، لزيادة مستوى الخميرة البكتيرية.

وقال" كلما زاد مستوى الخميرة البكتيرية في الرائب أو مصل اللبن زادت البكتيريا المفيدة فيه، وبذلك سيكون في تناوله فائدة أكبر في تقوية جهاز المناعة".