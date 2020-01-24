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‫أيهما أفضل.. الشوكولاتة الداكنة أم بالحليب؟

الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل للصحة من الشوكولاتة بالحليب (الألمانية)
الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل للصحة من الشوكولاتة بالحليب (الألمانية)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن‬ ‫الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل للصحة من الشوكولاتة بالحليب كامل‬ ‫الدسم، وإن كان الفرق بينهما ليس كبيرا.‬

‫‬‫وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة، أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي‬ ‫على مزيد من مركبات البوليفينولات، التي تتميز بتأثير مضاد‬ ‫للالتهابات. ‬

‫وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سعرات حرارية أقل ومحتوى‬ ‫سكر أقل، فإن محتوى الدهون بها أكبر.‬

‫لذا ينبغي في كل الأحوال تناول الشوكولاتة باعتدال بغض النظر عن نوعها.‬

المصدر : الألمانية
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