أيهما أفضل.. الشوكولاتة الداكنة أم بالحليب؟
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل للصحة من الشوكولاتة بالحليب كامل الدسم، وإن كان الفرق بينهما ليس كبيرا.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة، أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مزيد من مركبات البوليفينولات، التي تتميز بتأثير مضاد للالتهابات.
وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سعرات حرارية أقل ومحتوى سكر أقل، فإن محتوى الدهون بها أكبر.
لذا ينبغي في كل الأحوال تناول الشوكولاتة باعتدال بغض النظر عن نوعها.
أهم الأخبار
- بعيدا عن السياسة.. "خنق النيل" أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر
- اختراق هاتف بيزوس.. أي تداعيات على الرياض وهل كانت "أف بي آي" على علم مسبق؟
- ديلي بيست: "أف بي آي" أنقذ سعوديا من مصير خاشقجي
- مقابلة مع الجزيرة نت.. مستشار أردوغان: 10% من سكان تركيا عرب وهذه أوضاعهم
- ستذهلك حتما.. خمس مواهب خفية بدماغك وقت العمل