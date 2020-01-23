3 فوائد لتناول اللحوم

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه‬ ‫ريستماير إن تناول اللحوم له فوائد جمة للصحة، غير أنها لا تخلو من‬ ‫المخاطر في حال الإفراط في تناولها.‬

وتشمل فوائد اللحوم:

1- إمداد الجسم ‫بالبروتينات.

2- تزويد الجسم بمجموعة فيتامينات بي بما في ذلك فيتامين بي12.

3- توفير معادن مهمة مثل ‫الحديد والزنك والسيلينيوم. ‬

بالمقابل حذرت الخبيرة الألمانية من أن الإفراط في أكل اللحوم الحمراء‬ ‫والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا ترافق ذلك مع‬ ‫السمنة المفرطة وقلة الحركة.

‫كما أن اللحوم الغنية بالدهون تمهد الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون‬ ‫بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكولسترول، مما يرفع خطر‬ ‫الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني. ‬

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، تنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح‬ ‫بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر، مع مراعاة اختيار الأصناف قليلة‬ ‫الدهون وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.‬