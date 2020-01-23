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3 فوائد لتناول اللحوم

لتجنب المخاطر الصحية المحتملة ينبغي تناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر (الألمانية)
لتجنب المخاطر الصحية المحتملة ينبغي تناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر (الألمانية)

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه‬ ‫ريستماير إن تناول اللحوم له فوائد جمة للصحة، غير أنها لا تخلو من‬ ‫المخاطر في حال الإفراط في تناولها.‬

وتشمل فوائد اللحوم:

1- إمداد الجسم ‫بالبروتينات.

2- تزويد الجسم بمجموعة فيتامينات بي بما في ذلك فيتامين بي12.

3- توفير معادن مهمة مثل ‫الحديد والزنك والسيلينيوم. ‬

بالمقابل حذرت الخبيرة الألمانية من أن الإفراط في أكل اللحوم الحمراء‬ ‫والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا ترافق ذلك مع‬ ‫السمنة المفرطة وقلة الحركة.

‫كما أن اللحوم الغنية بالدهون تمهد الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون‬ ‫بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكولسترول، مما يرفع خطر‬ ‫الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني. ‬

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، تنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح‬ ‫بين 300 و600 غرام أسبوعيا على الأكثر، مع مراعاة اختيار الأصناف قليلة‬ ‫الدهون وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.‬

المصدر : الألمانية
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