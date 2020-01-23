عدد الوفيات يرتفع إلى 17.. الصين تغلق مدينة ووهان خشية انتشار وباء كورونا الجديد

أعلنت حكومة مدينة ووهان في الصين أنها ستغلق كل شبكات النقل بالمناطق الحضرية وتعلق رحلات الطيران المغادرة بدءا من العاشرة صباحا اليوم الخميس (0200 بتوقيت غرينتش، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وحذر المسؤولون سكان المدينة -البالغ عددهم 11 مليون نسمة والتي تعد الأكبر صينيا- من مغادرتها، مؤكدين أن المطار ومحطات القطارات ستكون مغلقة، بسبب وباء فيروس كورونا الجديد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وذكرت قناة "بي بي سي" الأربعاء أن السلطات ستغلق محطات القطار والمطار أمام المسافرين، وستعلق رحلات وسائل النقل العامة في ووهان عاصمة مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.

وأعلن المسؤولون أنه سيتم تعليق رحلات الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات ووسائل النقل العام لمسافات طويلة الخميس. ودعوا المواطنين إلى تجنب البيئات المزدحمة والاجتماعات العامة المفتوحة.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوم أن الدولة أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية أمس، وجميعها في إقليم هوبي وسط البلاد.

ويسبب الفيروس أعراضا مماثلة للبرد أو الإنفلونزا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن ظهوره مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان. وقد جرى إغلاق السوق منذ ذلك الحين.