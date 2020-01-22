احذروا هذا الهرمون.. عدو الرشاقة وسبب للبدانة

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية‬ ‫إن هرمون الكورتيزول الذي يفرز عند التوتر يؤدي إلى‬ ‫البدانة من ناحية ويتسبب في الإصابة باضطرابات النوم من ناحية أخرى. ‬

‫وأوضح المركز الألماني أن هرمون الكورتيزول -الذي يفرز عند الشعور‬ ‫بالتوتر النفسي- يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، ومن ثم تخزين‬ ‫الدهون بشكل متزايد، خاصة في منطقة البطن مسببا بروز الكرش.

‬‫كما يتسبب هرمون الكورتيزول في اختلال إيقاع الاستيقاظ والنوم، ومن ثم‬ ‫الإصابة باضطرابات النوم وما يترتب عليها من الشعور بالتعب والإرهاق‬ ‫وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.‬

‫ويمكن مواجهة هذه المخاطر من خلال محاربة التوتر النفسي، وذلك بالمواظبة‬ ‫على الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، مع مراعاة خلق‬ ‫التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.‬