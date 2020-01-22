احذروا هذا الهرمون.. عدو الرشاقة وسبب للبدانة
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن هرمون الكورتيزول الذي يفرز عند التوتر يؤدي إلى البدانة من ناحية ويتسبب في الإصابة باضطرابات النوم من ناحية أخرى.
وأوضح المركز الألماني أن هرمون الكورتيزول -الذي يفرز عند الشعور بالتوتر النفسي- يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، ومن ثم تخزين الدهون بشكل متزايد، خاصة في منطقة البطن مسببا بروز الكرش.
كما يتسبب هرمون الكورتيزول في اختلال إيقاع الاستيقاظ والنوم، ومن ثم الإصابة باضطرابات النوم وما يترتب عليها من الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.
ويمكن مواجهة هذه المخاطر من خلال محاربة التوتر النفسي، وذلك بالمواظبة على الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، مع مراعاة خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.
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