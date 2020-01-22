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6 أعراض على نقص الحديد لدى الحامل و4 أغذية تزودك به

اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة غنية بالحديد (دويتشه)
اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة غنية بالحديد (دويتشه)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن احتياج المرأة للحديد يزداد أثناء الحمل، حيث يتضاعف الاحتياج خلال هذه الفترة من 15 إلى 30 ملليغراما يوميا.

وتتمثل المصادر الغذائية للحديد في:

1- اللحوم الحمراء.

2- منتجات الحبوب الكاملة.

3- الخضراوات كالسبانخ والكرنب.

4- البقوليات مثل البازلاء.

وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الحديد تتمثل في:

1- شحوب الوجه.

2- مشاكل التركيز.

3- الصداع.

4- خفقان القلب.

5- تساقط الشعر.

6- تقصف الأظافر.

علما بأنه يمكن التحقق من الإصابة بنقص الحديد من خلال فحص دم.

وإلى جانب التغذية، يمكن أيضا تناول مكملات الحديد تحت إشراف الطبيب.

المصدر : الألمانية
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