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التثدي لدى الرجال.. ما أسبابه؟ وما أنواعه؟

التثدي الحقيقي لدى الرجال قد يشير إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان (الألمانية)
التثدي الحقيقي لدى الرجال قد يشير إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان (الألمانية)

أوردت مجلة صحة الرجال "Men’s Health" أن ‫التثدي لدى الرجال ينقسم إلى نوعين زائف وحقيقي، موضحة أن التثدي ‫الزائف يعني أن الثدي المتضخم يتألف من أنسجة دهنية بسبب البدانة ‫الناجمة عن التغذية غير الصحية وقلة الحركة.

‫أما التثدي الحقيقي فيعني تضخم الثدي بسبب تضخم الأنسجة الغدية في الثدي "glandular tissue" والذي ‫غالبا ما يرجع سببه إلى تغير هرموني، أي تراجع هرمون الذكورة ‫"التستوستيرون" وزيادة هرمون الأنوثة "الأستروجين" بسبب الأدوية ‫المحتوية على الأستروجين أو التي تساعد على بناء العضلات.

‫كما قد يشير التثدي الحقيقي إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان، خاصة إذا ‫كان مصحوبا بآلام بالثدي أو في حالة وجود عقد أو إفرازات من حلمة الثدي.

‫لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫التثدي وعلاجه بواسطة اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية ‫الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة بالنسبة للتثدي الزائف أو الخضوع ‫للجراحة إذا كان حقيقيا.

المصدر : الألمانية
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