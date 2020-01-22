التثدي لدى الرجال.. ما أسبابه؟ وما أنواعه؟

أوردت مجلة صحة الرجال "Men’s Health" أن ‫التثدي لدى الرجال ينقسم إلى نوعين زائف وحقيقي، موضحة أن التثدي ‫الزائف يعني أن الثدي المتضخم يتألف من أنسجة دهنية بسبب البدانة ‫الناجمة عن التغذية غير الصحية وقلة الحركة.

‫أما التثدي الحقيقي فيعني تضخم الثدي بسبب تضخم الأنسجة الغدية في الثدي "glandular tissue" والذي ‫غالبا ما يرجع سببه إلى تغير هرموني، أي تراجع هرمون الذكورة ‫"التستوستيرون" وزيادة هرمون الأنوثة "الأستروجين" بسبب الأدوية ‫المحتوية على الأستروجين أو التي تساعد على بناء العضلات.

‫كما قد يشير التثدي الحقيقي إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان، خاصة إذا ‫كان مصحوبا بآلام بالثدي أو في حالة وجود عقد أو إفرازات من حلمة الثدي.

‫لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫التثدي وعلاجه بواسطة اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية ‫الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة بالنسبة للتثدي الزائف أو الخضوع ‫للجراحة إذا كان حقيقيا.