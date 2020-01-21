10 علامات تدل على التهاب الكبد
قال البروفيسور الألماني فولفغانغ فيشباخ إنه يمكن الاستدلال على التهاب الكبد من خلال ملاحظة بعض الأعراض، فما هي؟
تشمل أعراض التهاب الكبد:
1- التعب الشديد والمستمر.
2- الخمول وعدم القدرة على بذل المجهود.
3- انتفاخ البطن.
4- تقلبات الوزن.
5- الحكة.
6- آلام الأطراف.
7- الغثيان والقيء.
8- اصفرار الجلد والعين.
9- اللون الفاتح للبراز.
10- اللون الداكن للبول.
وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن التهاب الكبد يرجع لأسباب عدة، منها شرب الخمر والتغذية غير الصحية وفيروسات الكبد أي (A) وبي (B) سي (C) ودي (D) وإي (E)، وداء السكري وأمراض المناعة الذاتية.
وتجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة كتحليل وظائف الكبد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التهاب الكبد وعلاجه في الوقت المناسب.
وعموما، ينصح مرضى التهاب الكبد بالإقلاع عن الخمر والتدخين والإقلال من الأغذية المصنعة والدهون المتحولة وأدوية المسكنات، وذلك من أجل الحد من السموم التي تشكل عبئا على الكبد باعتباره مركز فلترة السموم في الجسم.
ومن المهم أيضا تناول الأغذية المفيدة لصحة الكبد مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والسبانخ، حيث تحتوي هذه الخضروات على "غلوكوسينولات" التي تعمل على طرد السموم من الجسم.
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