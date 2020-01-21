10 علامات تدل على التهاب الكبد

قال البروفيسور الألماني فولفغانغ ‫فيشباخ إنه يمكن الاستدلال على التهاب الكبد من خلال ملاحظة بعض الأعراض، فما هي؟

تشمل أعراض التهاب الكبد:

1- التعب الشديد والمستمر.

2- الخمول وعدم القدرة على بذل المجهود.

3- انتفاخ ‫البطن.

4- تقلبات الوزن.

5- الحكة.

6- آلام الأطراف.

7- الغثيان والقيء.

8- اصفرار ‫الجلد والعين.

9- اللون الفاتح للبراز.

10- اللون الداكن للبول.

‫وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن التهاب الكبد يرجع لأسباب عدة، منها ‫شرب الخمر والتغذية غير الصحية وفيروسات الكبد أي (A) وبي (B) سي (C) ودي (D) وإي (E)، وداء السكري وأمراض المناعة الذاتية.

وتجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة كتحليل وظائف ‫الكبد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التهاب الكبد وعلاجه في ‫الوقت المناسب.

‫وعموما، ينصح مرضى التهاب الكبد بالإقلاع عن الخمر والتدخين والإقلال ‫من الأغذية المصنعة والدهون المتحولة وأدوية المسكنات، وذلك من أجل الحد ‫من السموم التي تشكل عبئا على الكبد باعتباره مركز فلترة السموم في ‫الجسم.

ومن المهم أيضا تناول الأغذية المفيدة لصحة الكبد مثل البروكلي والكرنب ‫والقرنبيط والسبانخ، حيث تحتوي هذه الخضروات على "غلوكوسينولات" التي ‫تعمل على طرد السموم من الجسم.