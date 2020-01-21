بعد مقتل 6 بالفيروس الغامض.. رئيس الصين يتعهد بمواجهة كورونا الجديد

أكدت السلطات الصينية أن الفيروس الجديد من سلالة كورونا يمكن أن ينتقل بين البشر، كما أعلنت إصابة 15 من العاملين في قطاع الصحة ووفاة سادس حالة مصابة.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله أمس الاثنين إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وأكد أنه "يجب إعطاء حياة الناس وصحتهم الأولوية القصوى، ويجب كبح انتشار المرض بحزم".

وتسببت أحدث الأنباء المتعلقة بتفشي فيروس كورونا -الذي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين- في اضطراب أسواق المال، بينما دعت منظمة الصحة العالمية إلى اجتماع غدا الأربعاء لبحث إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين ارتفع حتى أمس الاثنين إلى 291، منهم نحو 270 في إقليم هوبي وعاصمته ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليونا.

وانتشر الفيروس في مدن أخرى، حيث أُعلن عن 15 حالة إصابة في إقليم قوانغدونغ في جنوب البلاد، وخمسة في العاصمة بكين، وحالتين في شنغهاي.

ومساء الاثنين، أكد العالم الصيني المعروف في اللجنة الوطنية للصحة جونغ نانشان -في حديث مع قناة "سي.سي.تي.في" العامة، أن إمكانية انتقال المرض من شخص إلى آخر "ثبتت"، وهو أول تأكيد معلن في هذا الصدد.

وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية -في بيان بالبريد الإلكتروني- إن "المعلومات بشأن حالات العدوى المبلغ عنها مؤخرا تشير إلى أنه قد يكون هناك الآن انتقال بين البشر".

وأعاد هذا إلى الأذهان ذكريات مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الناتج عن سلالة أخرى من فيروس كورونا، والذي تفشى في الصين في 2002 و2003 وأودى بحياة نحو 800 شخص في وباء انتشر بأنحاء العالم.

وبدأت السلطات الصحية في أنحاء العالم تكثيف فحص المسافرين القادمين من الصين، وتم اكتشاف حالتي إصابة في تايلند وحالة في اليابان وأخرى في كوريا الجنوبية وواحدة في تايوان، فيما أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء اكتشاف أول حالة مشتبه فيها.

وذكر رئيس بلدية ووهان للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات بسبب الفيروس الجديد ارتفع إلى ستة، كما أكدت السلطات الصينية أيضا لأول مرة أن الفيروس يمكن أن ينتقل بين البشر، مضيفة أن 15 من العاملين في القطاع الطبي أصيبوا بالعدوى.

وقد يؤدي الفيروس للإصابة بالتهاب رئوي، وتشمل أعراضه الحمى وصعوبة في التنفس. ونظرا لتشابه الأعراض مع الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، فإن هناك حاجة لمزيد من الفحص.

فحص في المطارات

ولم يُعرف منشأ الفيروس حتى الآن، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن مصدره الرئيسي حيواني على الأرجح. وربط مسؤولون صينيون بين تفشي الفيروس وسوق للمأكولات البحرية في ووهان.

ولم تصدر منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات بفرض قيود على التجارة أو السفر، لكن من الممكن مناقشة مثل هذه الإجراءات في اجتماعها الطارئ غدا الأربعاء.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستحضر اجتماع منظمة الصحة العالمية غدا وتقدم المعلومات المتعلقة بالأمر، وأضاف في مؤتمر صحفي اعتيادي "ترغب الصين في تعميق التعاون العالمي والعمل مع المجتمع الدولي للتصدي للوباء".

وتفحص سلطات المطارات في الولايات المتحدة وغالبية الدول الآسيوية المسافرين القادمين من ووهان، وذكرت أستراليا اليوم الثلاثاء أنها ستفحص المسافرين القادمين على متن رحلات من ووهان.

تايوان

وأكدت السلطات في تايوان اكتشاف أول حالة إصابة في الجزيرة بفيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في الصين، وذلك بعدما عادت تايوانية في الخمسينيات من عمرها من مدينة ووهان مصابة بحمى وسعال وضيق في التنفس، وأثبتت الفحوص إصابتها بالالتهاب الرئوي الذي ينجم عن السلالة الجديدة من الفيروس.

إندونيسيا

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسي بولانا براميستي إصدار أوامر لشركات الطيران والمطارات باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أن إدارة الطيران المدني طالبت المطارات بفحص الركاب القادمين للبلاد بأجهزة قياس الحرارة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

الفلبين

وأكد مسؤولو الصحة في الفلبين -اليوم الثلاثاء- إصابة طفل صيني يبلغ من العمر خمسة أعوام بفيروس كورونا، ولا تزال السلطات المعنية تنتظر نتائج فحوص أجريت لتحديد سلالة الفيروس على نحو دقيق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم احتجاز الطفل بمستشفى في مدينة سيبو على مسافة 560 كيلومترا جنوب مانيلا، منذ وصوله إلى البلاد يوم 12 يناير/كانون الثاني من مدينة ووهان.

وفي وقت سابق، وضعت الفلبين مسؤولي صحة وحجر صحي في حالة تأهب في جميع مطاراتها الدولية، لفحص أي زائر يصل وهو يعاني من أعراض المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

اليابان

وتبنت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات الطبية في اليابان قد أكدت إصابة مواطن عاد إلى طوكيو قادما من إقليم ووهان الصيني بالفيروس الخميس الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي التقى بالوزراء المعنيين اليوم الثلاثاء لمناقشة القضية.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو إنه سوف يتم توزيع استبيان بشأن أعراض الفيروس على الركاب الذين يصلون على متن رحلات قادمة من إقليم ووهان الصيني، حيث بدأ تفشي الفيروس.

تايلند وهونغ كونغ وفيتنام

وفرضت السلطات في تايلند اتخاذ إجراءات قياس حرارة الجسم للواصلين إلى مطارات بانكوك وشيانغ ماي وبوكيت وكرابي، من مناطق صينية تشهد انتشارا للفيروس.

وأعلن وزير الصحة التايلندي أنوتين شارنفيراكول في بيان أن المسافرين الواصلين يخضعون لهذه الإجراءات "دون استثناء"، ويوضعون تحت الرقابة في حجر صحي لمدة 24 ساعة إذا أظهروا مؤشرات بارتفاع حرارة الجسم.

وأعلنت سلطات هونغ كونغ كذلك أنها في حالة "إنذار قصوى"، كما أعلنت وزارة الصحة في فيتنام عن وجود "خطر انتقال عدوى مرتفع"، وأمرت بتشديد الرقابة على حدودها الشمالية وهي مركز عبور مكتظ.