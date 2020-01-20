مثيرا مخاوف من انتشار وباء.. مصادر طبية صينية: فيروس كورونا جديد ينتقل بين البشر

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) -نقلا عن فريق خبراء رفيع المستوى من مفوضية الصحة الوطنية في البلاد- بإمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر مما يثير مخاوف من انتشار وباء تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

ونقلت الوكالة عن رئيس الفريق الطبي جونغ نانشان قوله إنه جرى تسجيل حالتين لانتقال الفيروس من شخص لآخر بإقليم جوانغ دونغ جنوب شرق البلاد، في حين أكد الفريق الطبي أيضا انتقال الفيروس إلى عاملين بمجال الرعاية الصحية.

من جهة أخرى، أعلنت الصين الاثنين وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي، وقد وصل المرض الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأول في سوق في ووهان (وسط) إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلند وكوريا الجنوبية وبلغ عدد الإصابات به -التي تم التأكّد منها- إلى 221 حالة بينها 217 في الصين.

وقال زينغ جوانغ رئيس قسم علم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها -في تقرير شينخوا- إنه يمكن السيطرة على تفشي الفيروس في حالة اتخاذ إجراءات فورية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل الأعراض الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وقد انتشر في الصين وامتد إلى ثلاث دول آسيوية.