دراسة: شرب الشاي ثلاث مرات بالأسبوع يطيل عمرك أكثر من سنة كاملة

توصلت دراسة حديثة إلى أن متوسط العمر المتوقع للأشخاص الذين يشربون الشاي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع هو أكثر بـ1.26 سنة، مقارنة مع الأشخاص الذين نادرا ما يشربون الشاي.

وقالت الكاتبة أغاثي كورتيس، في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "البايس" الإسبانية، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تؤدي إلى حوالي 31% من الوفيات المسجلة. وفي الصين، كانت حالات الوفاة الرئيسية ناتجة عن السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

وقام باحثون من مؤسسات صينية مختلفة بتحليل خصائص الشاي وفوائده الصحية، وتوصلوا إلى أن تناول هذا المشروب بشكل منتظم، وخاصة الشاي الأخضر، يقلل من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض ومخاطر التعرض لها.

ونشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، واستخدم العلماء بيانات تتعلق بحوالي مئة ألف شخص و902 من البالغين الصينيين، 31.6% منهم يشربون الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

وخلصت الاستنتاجات إلى أنه على مدى أكثر من سبع سنوات من المتابعة، كان عدد نوبات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين أقل لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة تصل إلى 30% في المتوسط.

الشاي الأخضر

ونقلت الكاتبة عن منسق الدراسة والباحث في قسم علم الأوبئة بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، دونغفينغ غو، أن "مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تقل بنسبة 39%، إذا استمرت هذه العادة لمدة ثماني سنوات على الأقل".

ووفقا لنتائج الدراسة، كانت الآثار أكثر وضوحًا مع الشاي الأخضر، على الرغم من أن نسبة المستهلكين الذين اعتادوا شرب الشاي الأسود كانت ضئيلة نسبيا، أي في حدود 8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاي الأسود يمر بعملية تهوية، لذلك، فإن مادة البوليفينول التي يحتوي عليها تتأكسد وتتحلل وتفقد نشاطها. وبالتالي، يميل الشاي الأخضر إلى أن يكون البديل الأفضل بفضل قدرته على إبطاء أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية (أمراض تسبب العجز وموت الخلايا).

وأوضحت الكاتبة أن العالِم في معهد الحفز والبتروكيماويات التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية، فرانسيسكو ج. بلو، يعتقد أن هذه الدراسة شاملة وكاملة، ولكن هناك شيء فاجأه، حيث يقول "ما لفت انتباهي في هذا العمل، هو أن الشخص الذي يشرب الشاي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع هو مستهلك عادي".

وأضاف "يحتوي كوب من الشاي الأخضر على حوالي ثمانين ملليغراما من الفلافونويد، مما يعني أن المستهلك العادي، وفقا للدراسة، يشرب حوالي 240 ملليغراما أسبوعيا من هذه المركبات المضادة للأكسدة".

من الصين إلى الغرب

أوردت الكاتبة أن الخبير الصيني دونغفينغ يرى أن فوائد الشاي الأخضر على السكان الآسيويين تختلف عن الغرب، إذ غالبا ما يشرب الغربيون الشاي مع إضافة السكر أو الحليب، مما قد يؤدي إلى فقدان الآثار الصحية للشاي.

ويضيف منسق الدراسة أن "الأطعمة الأخرى أو المشروبات التي تحتوي على مكونات مماثلة، مثل الفلفل والبصل والتوت على سبيل المثال، يمكن أن تكون أيضا خيارات صحية".

وأفادت الكاتبة بأن الفلافونويد الموجود في الشاي يحمي من الالتهابات ويقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم.