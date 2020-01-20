السباحة تزيد الذكاء وتقلل الالتهابات

تعتبر السباحة من الرياضات المثالية لأنها تجمع بين مختلف فوائد التدريب التنفسي دون أي تأثير ضار على المفاصل، بالإضافة إلى أنها رياضة متاحة لكبار السن والشباب على حد سواء.

وأشارت مجلة "لا فيدا لوثيدا" الإسبانية إلى أن الرياضيين يمارسون السباحة ليحافظوا على لياقتهم البدينة حتى أثناء التعافي من الإصابة. وتعد السباحة رياضة لا تحتاج إلى معدات متطورة لممارستها.

وفيما يلي ثماني فوائد ينبغي عليك أن تتعرف إليها:

1-زيادة الذكاء

أي تمرين رياضي يعزز من قدراتك العقلية، لكن هل يمكن أن تجعلك السباحة أكثر ذكاء؟ أظهرت تجربة أجريت في أستراليا حول الأطفال -الذين يتلقون دروسا بالسباحة ومجموعة أخرى ممن لا يمارسون هذا النشاط- أن الأطفال الذين يمارسون السباحة بانتظام يمكنهم إتقان اللغة، ولديهم مهارات حركية متقدمة وثقة في النفس عالية، بالإضافة إلى تطور جسدي أفضل من المجموعة الأخرى.

2- زيادة كثافة العظام

العديد من الباحثين قالوا إن السباحة تؤثر على كثافة العظام، رغم الفكرة الشائعة بأن هذه النتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بممارسة تمارين رفع الأثقال.

بهذا الصدد، أجريت دراسة على الفئران قسمت إلى ثلاث مجموعات، مجموعة من الفئران في حالة عدو، وأخرى تسبح، والأخيرة في حالة خمول ولا تقوم بأي نشاط معين. وكان وزن العظام وكثافتها لدى الفئران التي تسبح أعلى خاصة على مستوى عظام الفخذ.

وعلى الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، فإن هذه النتائج الجديدة تُظهر أن السباحة مفيدة لصحة العظام.

3- الحفاظ على مرونة الجسم

تتطلب السباحة تحريك مختلف أجزاء جسمك، والقيام بحركات مثل التمدد والدوران لتسهيل السباحة في الماء. وبممارسة هذا النشاط يتحول الكاحلان إلى زعانف ويتمددان مع كل حركة. ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك ممارسة تمارين التمدد، ولكن التمدد المتكرر خلال السباحة يساعد في زيادة مرونة الجسم.

4- تقليل الالتهابات

إن فوائد السباحة على وظائف القلب والأوعية الدموية معروفة. وقد أظهرت الأبحاث أن الرياضات الهوائية على غرار السباحة تساعد في تقليل خطر الإصابة بالالتهاب الذي يؤدي إلى تصلب شرايين القلب. ويؤدي الحد من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم إلى الحد من تطور الأمراض.

5- حرق السعرات الحرارية

تعد السباحة طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية، حيث يستطيع الإنسان من خلالها حرق سعرات حرارية أكثر من ممارسة الركض. يمكنك في عشر دقائق حرق ستين سعرة حرارية عند السباحة على الصدر، وسبعين عند السباحة على الظهر، ومئة في السباحة الحرة، و150 في سباحة الفراشة.

6- تقليل عوامل التوتر والاكتئاب

للسباحة فوائد عظيمة خاصة في مجابهة أعراض التوتر. ويوصي الكثيرون بالركض أو المشي لتحسين الحالة المزاجية، وتساعدك السباحة أيضا. وبالإضافة إلى زيادة هرمونات السعادة، يمكنك أن تشعر بالاسترخاء بشكل مماثل لرياضة اليوغا.

كما تساهم السباحة في تهدئة الأعصاب، ويمكن أن تمنحك نظرة تأملية للحياة، حيث تساعد عملية التنفس تحت الماء على التركيز وإزالة كل مصادر الإلهاء الأخرى. وهذا من شأنه أن يقلل من الإجهاد والركود بشكل طبيعي.

وأظهرت الأبحاث أيضا أن السباحة يمكن أن تحد من تلف الدماغ الناجم عن الإجهاد من خلال عملية "إعادة تجديد خلايا قرن آمون".

7- تقوية العضلات

يكتسب السباحون قوة على مستوى العضلات في مختلف أنحاء الجسم. وبينما يركز العداؤون على تقوية عضلات الساقين، يعزز السباحون استخدام كل عضلات الجسم تقريبا من خلال التحرك تحت الماء. وأثناء السباحة، تتحرك الساقان وتدفَع العضلات إلى الإمام، مما يجعل الظهر في حالة تمدد، في حين تشدّ عضلات المعدة لتعزيز قوة الساقين وتثبيت منطقة الوسط. لذلك، تعد السباحة من أفضل التمارين الرياضية التي تمنحك تمرينا متكاملا.

8- إطالة العمر

من شأن جميع التمارين الرياضية أن تساهم في إطالة عمرك. وتشير الدراسات إلى أن السباحة واحدة من أفضل الخيارات. وقد لاحظ الباحثون بجامعة كارولينا الجنوبية الأميركية -في دراسة شملت 40547 شخصا تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسعين سنة، خضعوا لمتابعة لأكثر من 32 عاما- أن أولئك الذين يسبحون كان معدل الوفيات لديهم أقل بنسبة 50% ممن يمارسون الركض أو المشي، أو لم يمارسوا الرياضة إطلاقا.