هذا الزيت يزيد خصوبتك.. تعرف عليه

تشير دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يتناولون مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تتحسن خصوبتهم.

وبعد فحص بيانات حوالي 1700 شاب خلص الباحثون في تقرير نشر بدورية (نيتورك أوبن) إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصيتين وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.

وقالت تينا كولد جينسن التي شاركت في قيادة فريق البحث -وهي أستاذة في جامعة جنوب الدانمارك في أودنسي- إنه بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى وجباتهم الغذائية، فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية.

وأرجعت جينسن في رسالة بالبريد الإلكتروني ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة.



وتوجد الأحماض الدهنية "أوميغا 3" في عديد من الأطعمة مثل أسماك السلمون والتونة والمكسرات وزيت بذرة الكتان وفول الصويا، وأيضا تلك التي في صورة مكملات غذائية.

ونشير هنا إلى ضرورة عدم تعاطي أي نوع من المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أولا.