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9 علامات تدل على احتياج جسمك للماء

الماء هو الحياة (غيتي)
الماء هو الحياة (غيتي)

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه ‫غال إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض.

‫وأوضحت غال أن الأعراض تتمثل في:

1- الصداع.

2- الدوار.

3- ضعف التركيز.

4- آلام الكلى.

5- تراجع كمية البول.

6- اللون الداكن والرائحة النفاذة للبول.

7- الإمساك والقوام الغليظ للبراز.

‫8- جفاف وتشقق الشفاه.

9- ظهور التجاعيد على ‫ظهر اليد والساعد والفخذ.

‫وأشارت غال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور ‫بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مشددة على ضرورة ‫إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.

المصدر : الألمانية
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