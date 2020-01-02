بالفيديو- مطعم يخلي مسؤوليته قبل أكل شطيرته الحارة بـ"حاصد الأرواح".. ما فوائد وأضرار الفلفل؟

يحتوي الفلفل الحار على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تمنح الإنسان الكثير من الفوائد الصحية، كما أن الطعم الحار لذيذ، فهو يجمع بين الألم الشهي والفوائد الغذائية، وهذا الأمر نقله مالك مطعم في الأردن إلى مستوى جديد عبر تقديمه شطائر حارة للغاية، فما أبرز فوائد الفلفل الحار؟

تحضير الطعام الحار بالنسبة للأردني هاشم يونس ليس مجرد عمل لكسب الرزق، إنه شغف. فهو شغوف به لدرجة أنه يتحدى زبائنه لتجربة ما يقول إنها شطيرة كبد الدجاج الأكثر حرارة في العاصمة عمان.

ويقول يونس (49 عاما) الذي افتتح مطعمه "كبدة وشطة" منذ خمس سنوات، إن شغفه وحماسه أثناء الطهي غالبا ما ينعكس على طعم الشطائر.

يضيف يونس توابل مستوردة من الولايات المتحدة والمكسيك والهند ومناطق أخرى إلى وصفة من صنع يديه. ويقول زبائن المطعم إن يونس يقدم أشهى الشطائر التي أكلوها.

وتفاديا للشكاوى المحتملة من الزبائن أو المضاعفات الصحية الممكنة، يتأكد يونس من توقيع زبائنه على إقرار بإخلاء مسؤولية مطعمه عن العواقب قبل قبولهم التحدي وأكل الشطائر التي يقدمها. ومع ذلك فإن ردود فعل الزبائن إيجابية تماما عن شطائر يونس.

وسمى يونس الفلفل الذي يستخدمه "حاصد الأرواح" وكتب ذلك في إخلاء المسؤولية وعلقه على جدار المطعم.

ويتراوح سعر شطيرة الكبدة الحارة الواحدة بين دينار أردني ودينارين (نحو 1.4 و2.8 دولار).

ويزرع الفلفل الحار ‫بوفرة في جميع أنحاء العالم، ويختلف في أنواعه ودرجة مذاقه ‫الحار، فبحسب التقديرات يوجد أكثر من أربعمئة نوع من الفلفل يفضلها الكثير ‫من الناس، كما يستخدم في العديد من الأطعمة والمخللات التي تضفي ‫مزيدا من النكهة اللذيذة على الطعم، ويعطي الطعام نكهة حارة لا تقاوم.

فوائد عديدة

‫من فوائد الفلفل الأحمر الحار احتواؤه على عناصر تساعد في تخفيف الآلام، وخاصة تلك التي تنتج عن ‫التهابات المفاصل الروماتزمية، كما يساعد في الوقاية من الإصابة ‫بسرطان المعدة.

ووفق دراسة حديثة أيضا فإن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية. ونشرت الدراسة في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكرا.

وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%. وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

ويشار إلى أن مادة الكابسيسين والمواد التي تحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هي السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية.

وقال ماريالاورا بوناتشو، أحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة، "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام كشفتها الدراسة وهي أن الحماية من خطورة الوفاة تعد أمرا مستقلا عن النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص". وأضاف "بمعنى آخر، يمكن أن يتبع شخص ما حمية البحر المتوسط الصحية، وآخر يتبع حمية أقل صحة، ولكن بالنسبة للاثنين الفلفل الحار له تأثير حماية".

آثار مؤلمة

بالمقابل حذر أطباء في 2018 من أن تناول الفلفل الحار جدا قد تكون له آثار مؤلمة تتجاوز حرقة الفم، وذلك بالاستناد لقصة رجل (34 عاما) التهم فلفل "كارولينا ريبر" الذي كان يوصف بأنه أشد أنواع الفلفل الحار في العالم، حيث أصيب بآلام حادة في الرأس والرقبة ونوبات صداع قصيرة لكن شديدة استمرت أياما عدة.

وهذه النوبات التي يطلق عليها اسم "الصداع الرعدي"، تمثل حالة طوارئ صحية، لأنها ربما تكون إشارة على وجود نزيف بالمخ أو جلطة أو غيرهما من الحالات التي تهدد الحياة.

ولكن لحسن حظ الرجل نتج هذا الألم عن متلازمة ضيق الأوعية الدموية الدماغية، وهو ضيق مؤقت في الشرايين التي توصل الدم للمخ. وعادة لا يكون لهذه المتلازمة آثار مرضية في الأجل الطويل، لكنها تقود أحيانا للإصابة بجلطة.

وقال الطبيب كولوثانجان جوناسيكاران من مركز هنري فورد سيستم في ديترويت وأحد الأطباء الذين تولوا علاج هذا الرجل، إن بعض المواد منها الكابسيسين -وهو المادة الفعالة في الفلفل الحار- يمكن أن تسبب ضيق الشرايين.

وأشار إلى أن فرقا طبية أخرى أبلغت بالفعل عن حالتي إصابة بأزمة قلبية بسبب الكابسيسين، إحداهما لمريض تناول كبسولات الفلفل لإنقاص الوزن، والأخرى لمريض استخدم لصقة الكابسيسين لتخفيف الألم.

ووصف جوناسيكاران وزملاؤه في تقرير كيف بدأ المريض يشعر بالجفاف والحرقة، وتعرض على مدى أيام لنوبات الصداع الرعدي بآلام مبرحة أوصلته في نهاية الأمر إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.

ولم تظهر الفحوص أي إشارة على وجود جلطة أو أي أسباب خطيرة للصداع المؤلم، وكان ضغط دم الرجل طبيعيا. وأظهرت الأشعة المقطعية ضيقا في أربعة شرايين تنقل الدم للمخ، مما يشير إلى متلازمة ضيق الأوعية الدموية الدماغية. وأظهرت أشعة مقطعية أجريت له بعد خمسة أسابيع عودة الشرايين لطبيعتها.

وقال جوناسيكاران "يتعين أن يأخذ الناس حذرهم لدى تناول الفلفل الحار.. إذا عانوا من تلك الأعراض يتعين أن يحصلوا على رعاية طبية".