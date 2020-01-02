ماذا يحمل لنا عام 2020 من اختراقات طبية؟

من المتوقع أن يشهد عام 2020 العديد من الاختراقات الطبية، مثل دواء جديد لهشاشة العظام، وعلاج جديد لحساسية الفول السوداني.

ونقدم هنا أبرز الإنجازات الطبية المتوقعة في 2020، وذلك وفقا لموقع كليفلاند كلينك:

1- علاج جديد لهشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة، مما يزيد من خطر الكسور. ولكن عقارا جديدا اسمه روموسوزوماب (romosozumab) سيمنح مرضى هشاشة العظام مزيدا من الوقاية من الكسور.

2- علاج لحساسية الفول السوداني

إنها حقيقة مرعبة بالنسبة لآباء الأطفال المصابين بحساسية الفول السوداني، وهي إمكانية أن يكون الطفل في أي لحظة غير قادر على التنفس بسبب رد الفعل التحسسي.

ويجري حاليا تطوير دواء جديد للعلاج بالخلايا الجذعية عن طريق الفم لتعويد المصابين بالحساسية للفول السوداني على التعرض له تدريجيا.

3- تحفيز الحبل الشوكي لعلاج الألم المزمن

الألم المزمن هو حالة محبطة للغاية، وسبب كبير لوصف الأدوية الأفيونية. تحفيز النخاع الشوكي هو علاج شائع للألم المزمن الذي من خلاله يوفر الجهاز القابل للزرع حافزا كهربائيا للحبل الشوكي، وتقنية تسمى تنشيط الحلقة المغلقة Closed-Loop Spinal Cord Stimulation تسمح بتحسين التواصل بين الجهاز والحبل الشوكي مما يوفر تحفيزا أفضل وتخفيفا للألم.

4- غلاف من المضادات الحيوية لأجهزة القلب المزروعة

عالميا يخضع حوالي 1.5 مليون مريض لزراعة جهاز إلكتروني للقلب كل عام، وعند هؤلاء المرضى لا تزال العدوى من المضاعفات الرئيسية التي تهدد الحياة. يجري الآن تصميم مغلفات تحتوي على مضادات حيوية تغلف هذه الأجهزة القلبية، مما يمنع العدوى بشكل فعال.

5- حمض البيمبيدويك Bempedoic Acid لخفض الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول في الدم ظرف جدي ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية إذا لم يعالج.

رغم أنه عادة ما يكون التعامل مع ارتفاع الكوليسترول عبر أدوية الستاتين، فإن بعض المرضى يعانون من آلام في العضلات نتيجة الستاتين. ويوفر حمض البيمبيدويك طريقة بديلة لخفض الكوليسترول مع تجنب هذه الآثار الجانبية.

6- تقدم في علاج سرطان المبيض

تشكل مثبطات PARP أو polymerase ribose poly-ADP التي تمنع إصلاح الحمض النووي التالف في الخلايا السرطانية، واحدا من أحدث التطورات الهامة في علاج سرطان المبيض، حيث حسنت من معدل البقاء على قيد الحياة لدى المرضى.