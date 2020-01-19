الكويت تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس الصين والإصابات قد تتجاوز 1700

مع عودة ظهور فيروس غامض من سلالة فيروس "سارس" وهو من مجموعة فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين، اتخذت وزارة الصحة الكويتية عددا من التدابير والإجراءات الاحترازية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الاعتيادية.



ونقلت صحيفة الرأي اليوم الأحد عن مدير إدارة الصحة العامة فهد الغملاس القول إن الكويت اتخذت هذه الإجراءات على الرغم من عدم صدور أي تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمدينة الصينية -وفقاً لتقارير المنظمة- بلغ 41 شخصاً (حتى صباح أمس) بينها سبع حالات خطرة.

كما كشف مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة لشخص يبلغ 69 عاماً، بعد الإعلان سابقاً عن حالة الوفاة الأولى التي كانت لمصاب يبلغ 61 عاماً تعرض لضيق شديد في التنفس والتهاب رئوي حاد، إلى جانب أنه كان يعاني من أمراض مزمنة بالكبد وأورام في البطن. علماً بأن مركز أبحاث "إمبريال كوليدج" في لندن يرجح أن عدد الإصابات قد يكون 1723 مصاباً على الأقل.

قاعدة بيانات

واستند الباحثون في هذه الخلاصة إلى عدد الحالات التي تمّ الكشف عنها خارج الصين -اثنتان في تايلند وحالة في اليابان- لاستنتاج عدد المصابين في ووهان، بناء على قاعدة بيانات الرحلات الجوية الدولية المغادرة من مطار ووهان.

ولفت الغملاس في الإطار ذاته إلى تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي لمواطن إماراتي بمدينة العين، يبلغ من العمر 74 عاماً، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من عزل المريض الذي يمتلك مزرعة للجمال، وفحص المخالطين الذين ثبت عدم حملهم للفيروس.

وأكد عدم صدور أي تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية، سواء بالتوصية بمنع السفر أو حظر التجارة، أو غيرها من الإجراءات الاحترازية، بخلاف التوصية باتباع التعليمات والإرشادات الوقائية الاعتيادية.

وقال إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية الاعتيادية، كالاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي وعدم مخالطة الحيوانات، وعدم تناول حليب أو أكل لحوم الجمال غير المطهية في ظل الاحتمالات بأنها مصدر للعدوى، لافتاً إلى أن الأعراض النمطية للإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تأخذ شكل الحمى والسعال وضيق التنفس أو المتلازمة التنفسية الحادة.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد عن تشخيص 17 حالة جديدة بالإصابة بمرض الرئة الغامض في مدينة ووهان وسط البلاد.

لا دليل

ومن جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه إلى الآن ليس هناك "دليل واضح" على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.

لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف، ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلند واليابان. وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة إجراء اختبارات حمى على الوافدين.

وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.