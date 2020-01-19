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احمرار لسان الطفل.. علام يدل؟

الاحمرار الشديد للسان الطفل ينذر بإصابته بما يعرف بالحمى القرمزية (الألمانية)
الاحمرار الشديد للسان الطفل ينذر بإصابته بما يعرف بالحمى القرمزية (الألمانية)

أوردت مجلة "بيبي آند فاميليه" أن الاحمرار الشديد للسان الطفل ينذر بإصابته بما يعرف بالحمى القرمزية، وهي مرض بكتيري مُعدٍ يهاجم الأطفال خلال فصل الشتاء بصفة خاصة، لأنه ينتقل عبر الرذاذ الناجم عن العطس والسعال.

وإلى جانب احمرار اللسان، تشمل الأعراض أيضا آلام الحلق وتورم اللوزتين وتورم العقد اللمفاوية وصعوبات البلع والحمى والطفح الجلدي، بالإضافة إلى القيء والإعياء.

وتعالج الحمى القرمزية بواسطة المضادات الحيوية، ويمكن الوقاية منها من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية كالمواظبة على غسل اليدين وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بها.

المصدر : الألمانية
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