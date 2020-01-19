7 أطعمة يجب أن تحرمها على نفسك بعد سن 30

يتراجع معدل التمثيل الغذائي للجسم بمجرد بلوغك سن الثلاثين، لذلك عليك أن تنتبه للأطعمة التي تتناولها بهذه السن، وإلا فإنك قد تتعرض لزيادة الوزن والسمنة ومشاكلها الصحية.

وقال موقع "نوتريشين" الأميركي إنه يجب أن تدرك أن النظام الغذائي الذي تتبعه يلعب دورا مهما في الشيخوخة، وإن اختيار الأطعمة الصحية يمكن أن يبطئها.

نقدم هنا سبعة أنواع من الأغذية يجب الابتعاد عنها عند بلوغ سن الثلاثين:

1- السكر

يؤدي إلى تزويدك بسعرات حرارية فارغة مع تراكم الدهون على مستوى الفخذين والمعدة وغيرها من مناطق تخزين الدهون. ويؤدي السكر الزائد لزيادة الوزن وقد يسهم في الإصابة بالعقم، فضلا عن أنه يسرع ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

2- الأطعمة المعلبة

يعد تناولها من الخيارات التي نفضلها في معظم الأحيان، لا سيما إن كنا منشغلين بالكثير من المهام الأخرى. في المقابل، غالبا ما تحتوي الوجبة الواحدة من هذه الأطعمة على مستويات مرتفعة من الملح والسكر والدهون، ناهيك عن المضافات الكيميائية. كما تتضمن نسبة قليلة من الألياف، مما يجعلك تشعر بالجوع بسرعة.

ويمكن أن تشتمل الأطعمة المعلبة على غلوتامات أحادي الصوديوم الذي يجعل مذاق الطعام جيدا ويزيد من شهيتك. ومن المرجح أن تحتوي على نسبة عالية من مادة بيسفينول التي يقول البعض إنها تسبب اختلالات هرمونية والسرطان والعقم وزيادة الوزن.

3- الزيوت النباتية البرومينية Brominated Vegetable Oil

يسبّب استهلاكها فقدان الذاكرة، ومشاكل أخرى تتعلق بالأعصاب، ناهيك عن بعض الالتهابات الداخلية. وفي حال كانت لديك مخاوف بشأن الغدة الدرقية أو الخصوبة، ينبغي عليك التخلي عن استهلاك هذا النوع من الزيوت.

وهذا النوع من الزيوت مزيج من الدهون الثلاثية المشتقة من النباتات التي ترتبط بذرات عنصر البروم. وتستخدم في المشروبات الغازية.

4- الدقيق الأبيض

يفتقر للألياف، لذلك يفضل استهلاك الحبوب الكاملة التي يهضمها الجسم ببطء. وهذا سيساعدك على الشعور بالشبع فترة أطول.

5- الزيوت المهدرجة جزئيا Partially Hydrogenated Oils والدهون التقابلية Trans fats

هضم السمن النباتي الذي تضعه على شطيرة الحبوب الكاملة أمر صعب على جسمك.

وتؤثر الزيوت النباتية المهدرجة والمهدرجة جزئيا على صحة قلبك وتتسبب في الإصابة بالتهاب مزمن. وبالنسبة للرجال، تساهم الدهون التقابلية في تراجع معدل الخصوبة، وحدوث اضطرابات في الهرمونات، فضلا عن أنها تؤدي إلى تراجع أداء وظائف الذاكرة والدماغ.

6- اللحوم المصنعة

رغم أنها شهية لكنها تحتوي على كميات كبيرة من النترات الذي يعد من المواد المسرطنة. لذلك، ينبغي عليك تجنبها لأنها تحتوي على مادة النترات. كما أنها غنية بكمية عالية من الصوديوم والدهون المشبعة التي تعرض صحة قلبك للخطر.

7- مبيض (كريمة) القهوة

تصنع من الدهون التقابلية التي تؤثر على القلب والمفاصل ووظائف الدماغ والهرمونات. وبعد بلوغك سن الثلاثين، عليك التخلي عن شرب هذا النوع من القهوة.