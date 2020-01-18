كيف تحمي الرضيع من التهاب الحفاظات؟
شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة تغيير الحفاظة الممتلئة بسرعة، حتى أثناء الليل، لماذا؟
السبب هو تجنيب إصابة الطفل الرضيع بما يعرف بـ"التهاب الحفاظات" الذي تتمثل أعراضه في تهيج البشرة واحمرارها مع ظهور البثور والجروح فيها.
وأضافت الرابطة أن الوصفات المنزلية -مثل زيت الزيتون وعسل النحل ولبن الأم- لم تثبت فعاليتها في علاج التهاب الحفاظات.
وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن علاج الالتهاب بواسطة المراهم المطهرة مثل المحتوية على أكسيد الزنك.
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