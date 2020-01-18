كيف تحمي الرضيع من التهاب الحفاظات؟

شددت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين على ضرورة تغيير الحفاظة الممتلئة بسرعة، حتى أثناء‬ ‫الليل، لماذا؟

السبب هو تجنيب إصابة الطفل الرضيع بما يعرف بـ"التهاب الحفاظات"‬ ‫الذي تتمثل أعراضه في تهيج البشرة واحمرارها مع ظهور البثور والجروح‬ ‫فيها. ‬

وأضافت الرابطة أن الوصفات المنزلية -مثل زيت الزيتون وعسل النحل ولبن‬ ‫الأم- لم تثبت فعاليتها في علاج التهاب الحفاظات.

وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن‬ ‫علاج الالتهاب بواسطة المراهم المطهرة مثل المحتوية على أكسيد‬ ‫الزنك.‬