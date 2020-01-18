‫خدعة بسيطة لابتلاع الكبسولات بسهولة

أوضحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" ‫الألمانية أن هناك أدوية تتوافر على شكل أقراص، وبعضها ‫يتوافر في صورة كبسولات، مثل المستخلصات النباتية والمكملات الغذائية، ‫حيث يمكن ابتلاع مثل هذه الكبسولات بشكل أسهل.

‫وأضافت المجلة الألمانية أن مرضى كثيرين يفضلون الكبسولات بسبب ‫طعمها المحايد وسطحها الأملس مقارنة بالأقراص الدوائية، ويمكن ابتلاع ‫الكبسولات الكبيرة عبر خدعة بسيطة قد لا تخطر على بالك، وهي إمالة الرأس للأمام، وليس للخلف كما هو شائع، ‫ويتم تناول الكبسولة مع جرعة ماء، بحيث تسبح الكبسولة في الفم وتنزلق في ‫الحلق بصورة أفضل.

‫وبدل ذلك يمكن فتح الكبسولات وخلط محتوياتها في الماء أو الزبادي، ‫غير أن هذه الطريقة قد تكون خطرة مع الكبسولات ذات الطبقة المقاومة لحمض ‫المعدة، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستفسار من الصيدلاني قبل فتح ‫الكبسولات.

من جهتها، شددت مجلة "الصيدليات الحديثة" على ‫ضرورة الالتزام بتعليمات تعاطي الدواء، التي تتعلق بالطعام، كي يؤتي ‫الدواء مفعوله المرجو.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن بعض الأدوية يجب تعاطيها قبل تناول الطعام، ‫كي تصل المادة الفعالة بسرعة إلى الأمعاء، ومن ثم إلى الدم. وفي هذه ‫الحالة ينبغي تعاطي الدواء قبل تناول الطعام بمدة تتراوح بين ثلاثين وستين ‫دقيقة.

وهناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها أثناء تناول الطعام، وهي ‫الأدوية التي قد تضر الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، ويعمل اختلاط ‫الطعام بالدواء على الحد من هذا الخطر.

‫

‫‫أما الأدوية التي ينبغي تعاطيها بعد تناول الطعام، فغالبا تكون ‫أدوية مغطاة بطبقة تحمي الدواء من عصارة المعدة أو تحمي المعدة من ‫المادة الفعالة بعد الدواء. وهذه الأدوية يجب تعاطيها بعد ترك الطعام ‫للمعدة، أي بعد مرور نحو ساعتين على تناول آخر وجبة.