6 نصائح للاستمتاع بصحة جيدة طوال السنة
قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح والإرشادات للاستمتاع بصحة جيدة على طوال العام، نستعرضها هنا:
1- اتباع نظام غذائي متوازن
يحتاج الجسم للعناصر الغذائية المهمة لممارسة عملياته الحيوية وتقوية جهاز المناعة.
ويفضل أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من الأطعمة الملونة، مثل الباذنجان الأرجواني والطماطم الحمراء والجزر البرتقالي والتفاح الأخضر؛ حيث إن البيتا كاروتين الموجودة في الفواكه والخضروات تعمل كمضادات للأكسدة، ويمكن أيضا أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40%.
2- إمداد الجسم بالسوائل الكافية
يحتاج الجسم إلى حوالي 35-40 مليلترا من السوائل لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مما يعني أن الشخص يحتاج إلى حوالي 2.4 لتر من السوائل لكل 60 كيلوغراما، فعند نقص السوائل في الجسم يقل إمداد الأجهزة بالأكسجين وينخفض ضغط الدم، وهو ما يترتب عليه الإصابة بالصداع أو تسارع دقات القلب.
3- ممارسة الرياضة
تساعد الرياضة على تجنب مشاكل العظام والظهر ومشكلة تراكم الدهون في الجسم، وينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لمدة 10-15 دقيقة يوميا، إذ تعمل الرياضة على تحسين الدورة الدموية والحال المزاجية والنفسية.
4- الضحك
وجد الدكتور ريموند أي.مودي أن دقيقة من الضحك تعدل 45 دقيقة من ممارسة تمارين الاسترخاء. ويعلل الباحث الأميركي ذلك بأن الضحك يزيد من إمداد المخ بالأكسجين، ويقلل من الضغط ويعمل على تحفيز الهضم، كما أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات السعادة.
5- كسر الروتين اليومي
تحتاج الصحة الذهنية لكسر الروتين اليومي الذي قد يكون مملا بعض الشيء، وذلك من خلال تغيير طريق الذهاب المعتاد لمكان العمل مثلا، أو ممارسة تمرينات جديدة مثل اليوغا، أو الاستمتاع بتجارب ومعايشات جديدة.
6- مراعاة أجواء غرفة النوم
يجب أن تكون درجة حرارة غرفة النوم مناسبة للحصول على نوم جيد، مع تهوية غرفة النوم جيدا على مدار اليوم، وضبط درجة رطوبة الغرفة لعدم الإضرار بالأغشية المخاطية وجعلها عرضة لهجمات الفيروسات والبكتيريا.
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