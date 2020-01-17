6 ‫نصائح للاستمتاع بصحة جيدة طوال السنة

قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية ‫بعض النصائح والإرشادات للاستمتاع بصحة جيدة على طوال العام، نستعرضها هنا:

1- ‫اتباع نظام غذائي متوازن

‫يحتاج الجسم للعناصر الغذائية المهمة لممارسة عملياته الحيوية وتقوية ‫جهاز المناعة.

ويفضل أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من الأطعمة ‫الملونة، مثل الباذنجان الأرجواني والطماطم الحمراء والجزر البرتقالي ‫والتفاح الأخضر؛ حيث إن البيتا كاروتين الموجودة في الفواكه والخضروات ‫تعمل كمضادات للأكسدة، ويمكن أيضا أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان ‫بنسبة تصل إلى 40%.

2- ‫إمداد الجسم بالسوائل الكافية

‫يحتاج الجسم إلى حوالي 35-40 مليلترا من السوائل لكل كيلوغرام من وزن ‫الجسم، مما يعني أن الشخص يحتاج إلى حوالي 2.4 لتر من السوائل لكل 60 ‫كيلوغراما، فعند نقص السوائل في الجسم يقل إمداد الأجهزة بالأكسجين ‫وينخفض ضغط الدم، وهو ما يترتب عليه الإصابة بالصداع أو تسارع دقات ‫القلب.

3- ‫ممارسة الرياضة

‫تساعد الرياضة على تجنب مشاكل العظام والظهر ومشكلة تراكم الدهون في ‫الجسم، وينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لمدة 10-15 دقيقة ‫يوميا، إذ تعمل الرياضة على تحسين الدورة الدموية والحال المزاجية ‫والنفسية.

4- ‫الضحك

‫وجد الدكتور ريموند أي.مودي أن دقيقة من الضحك تعدل 45 دقيقة من ممارسة ‫تمارين الاسترخاء. ويعلل الباحث الأميركي ذلك بأن الضحك يزيد من إمداد المخ ‫بالأكسجين، ويقلل من الضغط ويعمل على تحفيز الهضم، كما أن الضحك يساعد ‫على إفراز هرمونات السعادة.

5- ‫كسر الروتين اليومي

‫تحتاج الصحة الذهنية لكسر الروتين اليومي الذي قد يكون مملا بعض ‫الشيء، وذلك من خلال تغيير طريق الذهاب المعتاد لمكان العمل مثلا، أو ‫ممارسة تمرينات جديدة مثل اليوغا، أو الاستمتاع بتجارب ومعايشات جديدة.

6- ‫مراعاة أجواء غرفة النوم

‫يجب أن تكون درجة حرارة غرفة النوم مناسبة للحصول على نوم جيد، مع ‫تهوية غرفة النوم جيدا على مدار اليوم، وضبط درجة رطوبة الغرفة لعدم ‫الإضرار بالأغشية المخاطية وجعلها عرضة لهجمات الفيروسات والبكتيريا.