‫تعرف إلى أعراض حساسية القطط

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس‬ ‫إن بعض الناس يعانون من حساسية القطط بسبب المواد المسببة‬ ‫للحساسية الموجودة في لعابها وخلايا جلدها. ‬

‫وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن أعراض حساسية القطط تتمثل في‬ ‫الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي والسعال والعطس وسيلان الأنف وحرقة‬ ‫العين وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.‬

‫لذا يتعين على هواة تربية القطط استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض‬، ‫للخضوع للعلاج الذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما‬ ‫يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.‬