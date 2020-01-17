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‫تعرف إلى أعراض حساسية القطط

من أعراض حساسية القطط الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي (الألمانية)
من أعراض حساسية القطط الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي (الألمانية)

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس‬ ‫إن بعض الناس يعانون من حساسية القطط بسبب المواد المسببة‬ ‫للحساسية الموجودة في لعابها وخلايا جلدها. ‬

‫وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن أعراض حساسية القطط تتمثل في‬ ‫الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي والسعال والعطس وسيلان الأنف وحرقة‬ ‫العين وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.‬

‫لذا يتعين على هواة تربية القطط استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض‬، ‫للخضوع للعلاج الذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما‬ ‫يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.‬

المصدر : الألمانية
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