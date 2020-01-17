تعرف إلى أعراض حساسية القطط
قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن بعض الناس يعانون من حساسية القطط بسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة في لعابها وخلايا جلدها.
وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن أعراض حساسية القطط تتمثل في الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي والسعال والعطس وسيلان الأنف وحرقة العين وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.
لذا يتعين على هواة تربية القطط استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج الذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.
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