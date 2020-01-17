الشاي الأبيض ينقص الوزن

أوردت مجلة "بريجيت" الألمانية أن ‫الشاي الأبيض يعد من أندر أنواع الشاي، مشيرة إلى أنه يتميز بفوائد ‫صحية جمة؛ حيث إنه يعد كنزا من المعادن والفيتامينات، ويساعد على التمتع ‫بالرشاقة.

ويحضر الشاي الأبيض من نبات كاميليا سينينسيس، ويتم اختيار الأوراق والبراعم قبل تفتحها تماما، عندما تكون مغطاة بشعر ناعم أبيض؛ ومن هنا حصل الشاي الأبيض على اسمه.

يتم صنع الشاي الأخضر والشاي الأسود أيضا من نبات كاميليا سينينسيس، ولكن بطرق معالجة مختلفة.

الشاي الأبيض هو الأقل معالجة من بين أنواع الشاي الثلاثة، ولهذا السبب فإنه يحتفظ بكمية عالية من مضادات الأكسدة.

‫وأوضحت مجلة بريجيت أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله ‫إلى الصين، غني بفيتامين "بي1" (B1) المهم لصحة الأعصاب، ومركب "كاتيشين" الذي ‫يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

‫‫كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم، التي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

‫ويشتمل الشاي الأبيض أيضا على مركبات "البوليفينولات"، التي تساعد على ‫إنقاص الوزن؛ حيث إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل ‫أقل.