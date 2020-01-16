3 ‫وجبات خفيفة تساعدك على التخلص من نزلات البرد‬

أوضحت الرابطة الألمانية للتغذية‬ ‫أن هناك ثلاث وجبات خفيفة تساعد في التخلص من نزلات البرد بسرعة،‬ ‫لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الهامة لتقوية جهاز المناعة، كما‬ ‫أنها تتميز بمذاق مقبول لدى الكثيرين.، وهي:

1- ‫رقائق الشوفان‬

‫يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الهامة لعمل نظام المناعة، كما أنه‬ ‫يعزز من إنزيمات الجسم، ويعتبر الشوفان من أكثر المواد الغذائية المحتوية‬ ‫على عنصر الزنك.‬

2- ‫الشوكولاتة الداكنة‬

‫أكدت دراسة بريطانية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال،‬ ‫لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، يساعد في التخفيف‬ ‫من حدة السعال، كما أن الشكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية‬ ‫المخاطية الحساسة بالحلق، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان لون‬ ‫الشوكولاتة داكنا كان ذلك أفضل.‬

3- ‫البرتقال‬

‫لعلاج نزلات البرد يتعين إمداد الجسم بالكثير من فيتامين سي الهام لتقوية‬ ‫جهاز المناعة، ويتوفر هذا الفيتامين بكثرة في ثمار الحمضيات، ولكن يجب‬ ‫توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق، لأن البرتقال قد يعمل على‬ ‫تهييج الأغشية المخاطية في الحلق.‬