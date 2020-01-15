ما علامات نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم؟
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل التعب المستمر وضعف التركيز وتقلص العضلات وضعف الأعصاب وسوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة.
ولمواجهة هذا النقص، تنصح الجمعية بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمسة حصص يوميا، بواقع أربعمئة غرام من الخضراوات و250 غراما من الفواكه.
وأوضحت أن الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن، فعلى سبيل المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.
وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء.
ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K، مثل البروكلي والكرنب والسبانخ.
ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.
ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر والبطاطس والكرنب والتفاح.
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