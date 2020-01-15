ما علامات نقص الفيتامينات والمعادن‬ في الجسم؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه‬ ‫يمكن الاستدلال على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم من خلال ملاحظة بعض‬ ‫الأعراض مثل التعب المستمر وضعف التركيز وتقلص العضلات وضعف الأعصاب‬ ‫وسوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة. ‬

‫ولمواجهة هذا النقص، تنصح الجمعية بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمسة حصص‬ ‫يوميا، بواقع أربعمئة غرام من الخضراوات و250 غراما من الفواكه. ‬

‫وأوضحت أن الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن، فعلى سبيل‬ ‫المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم‬ ‫والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.‬

‫وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز‬ ‫والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء. ‬

ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K،‬ ‫مثل البروكلي والكرنب والسبانخ. ‬

‫ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره‬ ‫في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.‬

‫ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر‬ ‫والبطاطس والكرنب والتفاح.‬