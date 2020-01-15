ما علامات نقص البروتين في الجسم؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه‬ ‫يمكن الاستدلال على نقص البروتين في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض‬.

وأوضحت الجمعية أن أعراض نقص البروتين في الجسم تشمل:

الشعور المستمر بالجوع. تراجع الكتلة العضلية. تساقط الشعر. تورم‬ ‫الساقين والذراعين بشكل متكرر. كثرة الإصابة بالعدوى.‬

‫ولمواجهة هذا النقص تنصح الجمعية بتناول البروتين بمعدل يتراوح بين 0.8 غرام إلى غرامين من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن يوميا.

فمثلا المرأة التي يبلغ وزنها‬ ستين كيلوغراما تحتاج إلى البروتين بمعدل يصل إلى 120 غراما يوميا. ‬

وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان‬ ‫والبقوليات، مثل العدس والحمص والبازلاء.‬