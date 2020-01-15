ما علامات نقص البروتين في الجسم؟
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض.
وأوضحت الجمعية أن أعراض نقص البروتين في الجسم تشمل:
- الشعور المستمر بالجوع.
- تراجع الكتلة العضلية.
- تساقط الشعر.
- تورم الساقين والذراعين بشكل متكرر.
- كثرة الإصابة بالعدوى.
ولمواجهة هذا النقص تنصح الجمعية بتناول البروتين بمعدل يتراوح بين 0.8 غرام إلى غرامين من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن يوميا.
فمثلا المرأة التي يبلغ وزنها ستين كيلوغراما تحتاج إلى البروتين بمعدل يصل إلى 120 غراما يوميا.
وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات، مثل العدس والحمص والبازلاء.
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