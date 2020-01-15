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ما علامات نقص البروتين في الجسم؟

كثرة الإصابة بالعدوى من أعراض نقص البروتين في الجسم (الألمانية)
كثرة الإصابة بالعدوى من أعراض نقص البروتين في الجسم (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه‬ ‫يمكن الاستدلال على نقص البروتين في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض‬.

وأوضحت الجمعية أن أعراض نقص البروتين في الجسم تشمل:

  1. الشعور المستمر بالجوع.
  2. تراجع الكتلة العضلية.
  3. تساقط الشعر.
  4. تورم‬ ‫الساقين والذراعين بشكل متكرر.
  5. كثرة الإصابة بالعدوى.‬

‫ولمواجهة هذا النقص تنصح الجمعية بتناول البروتين بمعدل يتراوح بين 0.8 غرام إلى غرامين من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن يوميا.

فمثلا المرأة التي يبلغ وزنها‬ ستين كيلوغراما تحتاج إلى البروتين بمعدل يصل إلى 120 غراما يوميا. ‬

وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان‬ ‫والبقوليات، مثل العدس والحمص والبازلاء.‬

المصدر : الألمانية
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