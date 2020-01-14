هذا الشاي يحميك من أمراض الدورة الدموية

الشاي صديق دائم في مختلف فصول العام، وقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الشاي وتراجع الإصابة بأمراض القلب، ورصد باحثون صينيون فوائد عديدة لنوع محدد من الشاي.

فقد أظهرت دراسة طويلة الأمد أن شرب الشاي بانتظام، وتحديدا الشاي الأخضر، يقلل من مخاطر أمراض القلب والدورة الدموية.

وشارك عشرات الآلاف في الدراسة التي أجراها باحثون صينيون ونشرت نتائجها في الدورية الأوروبية لطب القلب الوقائي (European Journal of Preventive Cardiology).

وراقب القائمون على الدراسة أكثر من مئة ألف شخص على مدى سبعة أعوام، ورصدوا تطورات حالتهم الصحية ومعدل شربهم للشاي، بالإضافة إلى عاداتهم الغذائية والصحية الأخرى.

وخلال سنوات الدراسة، أصيب نحو 3700 شخص بأمراض القلب والدورة الدموية، وتوفي نحو 1500 شخص نتيجة أمراض القلب، و5500 توفوا لأسباب أخرى.

قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى قسمين: أولهما كان لمن يشربون الشاي ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا، أما المجموعة الثانية فشملت الفئة التي لا تتناول الشاي مطلقا أو تتناوله بشكل متقطع.

وأظهرت النتيجة أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المجموعة الأولى جاءت أقل بنسبة 20% مقارنة بالمجموعة الثانية، كما أن مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية تراجعت بنسبة 22% في المجموعة الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية.

ولم تتوقف الدراسة عند هذا الحد، إذ تواصل الباحثون مع أكثر من 14 ألفا من المشاركين في الدراسة بعد ثمانية أعوام أخرى، وراجعوا مجددا حالتهم الصحية ومعدل شربهم للشاي.

النتائج هذه المرة أكدت بوضوح أكبر أن: مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية تتراجع بنسبة 39% لدى الذين يتناولون الشاي بانتظام.

الشاي الأخضر أم الأسود؟

ومع كثرة أنواع الشاي، أوضح الخبراء أن النسبة الكبرى ممن شاركوا في الدراسة كانوا يشربون الشاي الأخضر، مقابل نسبة قليلة (8%) كانوا يشربون الشاي الأسود.

ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن هذه النسبة الضئيلة لا تسمح بتقييم صحيح لآثار الشاي الأسود على الصحة.

ومن النتائج الملفتة للنظر في الدراسة، أن التأثيرات الإيجابية لتناول الشاي على الصحة كانت أكثر وضوحا عند الرجال مقارنة بالنساء، وهو ما أرجعه الباحثون إلى أن معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب عموما لدى النساء أقل من الرجال.

ردود فعل عالمية

أثارت نتائج الدراسة العديد من ردود الفعل في الأوساط العلمية، إذ قال هانز هاونر مدير معهد الطب الغذائي بجامعة ميونيخ التقنية (غير مشاركة في الدراسة)، في تصريحات نقلها موقع "إن تي في" الألماني، أن النتائج وبيانات الدراسة قوية بدرجة تجعلها تؤكد التأثير الوقائي للشاي من أمراض الدورة الدموية.

وأكد باحثون في جامعة بيروجا في إيطاليا -في نفس الدورية العلمية- أن نتائج الدراسة تبدو منطقية، خاصة فيما يتعلق بتناول الشاي الأخضر.

وبالرغم من أن دراسات سابقة حول تناول الشاي في دول غربية، أظهرت نتائج متضاربة، فإن التأثيرات الإيجابية يمكن تعميمها على قطاعات مختلفة، نظرا لانتشار ثقافة الشاي على مستوى العالم.

الخبير الألماني هاونر أرجع التأثير الإيجابي للشاي الأخضر على كفاءة الشرايين، إلى مادة الكاتيشين الموجودة في الشاي الأخضر والتي تؤثر إيجابيا على حرق الدهون.

وقال الخبير "الخبر الجيد هو أن الإنسان يستفيد من التأثير الإيجابي للشاي حتى لو استهلك كميات قليلة منه".