‫متى ينبغي استئصال اللوزتين؟‬

قال طبيب الأطفال الألماني أولريش فيجلر إن‬ ‫استئصال اللوزتين لا ينبغي أن يكون الخيار الأول لعلاج التهابهما لدى ‫الأطفال، وذلك للحفاظ على وظيفة الحماية التي تؤديانها من‬ ‫ناحية، ولتجنب المضاعفات المحتملة مثل النزيف من ناحية أخرى. ‬

‫وأضاف فيجلر أنه يمكن التفكير في اللجوء إلى الاستئصال‬ ‫في حال إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين بشكل متكرر، وذلك بمعدل لا يقل عن‬ خمس أو ست مرات في العام. ‬

‫وتبعا للحالة يمكن الاكتفاء بالاستئصال الجزئي للوزتين للحفاظ على‬ ‫الوظيفة المناعية وللحد من خطر المضاعفات. ‬

‫وأشار فيجلر إلى أن التهاب اللوزتين هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب‬ ‫اللوزتين، وتتمثل أعراضه في تورم اللوزتين واحمرارهما بشدة واحتقان الحلق‬ ‫وصعوبات البلع وتورم الغدد اللمفاوية بالعنق والشعور بآلام بها،‬ ‫بالإضافة إلى الحمى (أعلى من 38 درجة مئوية) والصداع والتعب والإعياء.‬