‫الطماطم تعزز جودة الحيوانات المنوية‬

يساعد تناول الطماطم في محاربة‬ ‫العقم عند الذكور، حيث تعمل مادة "اللايكوبين" الموجودة في الطماطم على‬ ‫تعزيز جودة الحيوانات المنوية، وفقا لنتائج دراسة جديدة أجرتها‬ ‫جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة. ‬

‫وأظهرت نتائج الدراسة أن مادة "اللايكوبين"، وهي أحد مضادات الأكسدة‬ ‫الموجودة في الطماطم، يمكن أن تساعد في تعزيز جودة الحيوانات المنوية.

وجاءت النتائج بعد رصد الباحثين وجود نسبة أعلى من الحيوانات المنوية‬ ‫ذات الشكل الصحي مع حركة أفضل لدى الرجال الذين تناولوا "اللايكوبين"‬ ‫أثناء تجربتهم.‬

وأثبتت الميكروسكوبات الحديثة أن نصف ملعقة من السائل المنوي البشري يحتوي على 250 مليون حيوان منوي، في حين يحتاج التخصيب إلى 100 مليون حيوان منوي فقط.

ومن بين 250 مليون حيوان منوي ينتجه الرجل في القذف المتوسط، ينتهي المطاف بالمئات منها فقط في منطقة التخصيب في الجزء العلوي من قناة فالوب لدى المرأة.

ويقل عدد الحيوانات المنوية كلما اتجهت نحو الأعلى، ليحيط بالبويضة ما مقداره واحد من المليون من العدد الأصلي للحيوانات المنوية التي تدفقت خلال القذف، ويجري التخلص من كل حيوان منوي مشوه لتصل الحيوانات السليمة فقط.

وتظهر أدلة أن أعداد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال تنخفض بالتقدم في السن.