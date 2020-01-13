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‫التهاب الجلد العصبي.. الأسباب وطرق العلاج

يتعين على مرضى التهاب الجلد العصبي استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد مرطبة (الألمانية)
يتعين على مرضى التهاب الجلد العصبي استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد مرطبة (الألمانية)

يصيب ‫التهاب الجلد العصبي البالغين والأطفال لأسباب غير معلومة على نحو‬ ‫دقيق، وإلى جانب العلاج الدوائي يتطلب هذا المرض عناية جيدة بالجلد‬ ‫بواسطة مستحضرات الترطيب.

و‫أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن التهاب الجلد العصبي المعروف أيضا‬ ‫باسم "التهاب الجلد التأتبي" هو مرض جلدي مزمن عادة ما يُصيب الأطفال،‬ ‫ولكنه قد يصيب البالغين أيضا، مشيرا إلى أن أسباب مهاجمته للبالغين غير‬ ‫معلومة على وجه الدقة.‬

‫الأسباب
يرجح الأطباء، وفقا للمعهد الألماني، أن أسباب الإصابة بالتهاب‬ ‫الجلد العصبي ترجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم، مع التقدم‬ ‫في العمر أو تقلص حاجز الحماية الطبيعي بالجلد أو التعرض للملوثات في‬ ‫الهواء على مدى أعوام طويلة، أو اختلالات جهاز المناعة. ‬

الأعراض‫
ومن جانبه، أوضح الدكتور كريستوف ليبيش أن أعراض التهاب الجلد العصبي‬ ‫تتمثل في احمرار أجزاء كبيرة من الجلد وجفافه والحكة الشديدة‬ ‫وانتفاخ سطحه.

العلاج
‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه إلى جانب العلاج الدوائي يتعين‬ ‫على المرضى العناية الجيدة بالجلد، وذلك بواسطة مستحضرات العناية‬ ‫المرطبة، كالمستحضرات المحتوية على اليوريا.

‫ونظرا لأن التوتر النفسي يفاقم المتاعب، فإنه تنبغي محاربته من خلال‬ ‫ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.‬

‫ولتجنب تفاقم المتاعب أيضا، ينبغي الابتعاد عن العوامل المسببة لتهيج‬ ‫الجلد مثل ملابس الصوف والمواد العطرية والكلور والغبار ودخان‬ ‫السجائر.‬

المصدر : الألمانية
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