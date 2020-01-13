‫التهاب الجلد العصبي.. الأسباب وطرق العلاج

يصيب ‫التهاب الجلد العصبي البالغين والأطفال لأسباب غير معلومة على نحو‬ ‫دقيق، وإلى جانب العلاج الدوائي يتطلب هذا المرض عناية جيدة بالجلد‬ ‫بواسطة مستحضرات الترطيب.

و‫أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن التهاب الجلد العصبي المعروف أيضا‬ ‫باسم "التهاب الجلد التأتبي" هو مرض جلدي مزمن عادة ما يُصيب الأطفال،‬ ‫ولكنه قد يصيب البالغين أيضا، مشيرا إلى أن أسباب مهاجمته للبالغين غير‬ ‫معلومة على وجه الدقة.‬

‫الأسباب

يرجح الأطباء، وفقا للمعهد الألماني، أن أسباب الإصابة بالتهاب‬ ‫الجلد العصبي ترجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم، مع التقدم‬ ‫في العمر أو تقلص حاجز الحماية الطبيعي بالجلد أو التعرض للملوثات في‬ ‫الهواء على مدى أعوام طويلة، أو اختلالات جهاز المناعة. ‬

الأعراض‫

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريستوف ليبيش أن أعراض التهاب الجلد العصبي‬ ‫تتمثل في احمرار أجزاء كبيرة من الجلد وجفافه والحكة الشديدة‬ ‫وانتفاخ سطحه.

العلاج

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه إلى جانب العلاج الدوائي يتعين‬ ‫على المرضى العناية الجيدة بالجلد، وذلك بواسطة مستحضرات العناية‬ ‫المرطبة، كالمستحضرات المحتوية على اليوريا.

‫ونظرا لأن التوتر النفسي يفاقم المتاعب، فإنه تنبغي محاربته من خلال‬ ‫ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.‬

‫ولتجنب تفاقم المتاعب أيضا، ينبغي الابتعاد عن العوامل المسببة لتهيج‬ ‫الجلد مثل ملابس الصوف والمواد العطرية والكلور والغبار ودخان‬ ‫السجائر.‬