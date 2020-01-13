منها قصور الغدة الدرقية.. انخفاض ضغط الدم ينذر بأمراض خطيرة
قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن انخفاض ضغط الدم يستلزم استشارة الطبيب فورا؛ نظرا لأنه قد ينذر بأمراض خطيرة مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب وقصور الغدة الدرقية وقصور الأوردة.
وأضاف المركز الألماني أن انخفاض ضغط الدم قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية، مثل الأدوية النفسية والمدرة للبول والمعالجة لارتفاع ضغط الدم والموسعة للأوعية الدموية والمعالجة لاضطرابات نظم القلب.
وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم في صعوبة النهوض من الفراش صباحا، مع الشعور بالتعب والصداع والدوار وخفقان القلب واضطرابات الرؤية، وقد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي والإغماء.
جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي "120/80 ملم زئبق"، في حين يكون الضغط منخفضا إذا كان أقل من "110/70 ملم زئبق" لدى الرجال أو أقل من "100/60 ملم زئبق" لدى النساء.
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