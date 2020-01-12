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‫لون براز الرضيع يدل على صحته.. ماذا يعني كل لون؟

اللون الأحمر لبراز الرضيع يدق ناقوس الخطر حيث إنه يشير إلى وجود دم في البراز (الألمانية)
اللون الأحمر لبراز الرضيع يدق ناقوس الخطر حيث إنه يشير إلى وجود دم في البراز (الألمانية)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن لون براز الرضيع يعكس حالته الصحية، موضحة‬ ‫أن اللون الطبيعي لبراز الطفل الذي يرضع طبيعيا، يمتد من الأصفر إلى‬ ‫الأصفر الداكن، في حين يكون لون البراز الطفل، الذي لا يرضع طبيعيا،‬ أكثر قتامة. ‬

‫وأضافت الرابطة أن اللون الأحمر لبراز الرضيع يدق ناقوس الخطر،‬ إذ إنه يشير إلى وجود دم في البراز، مما قد ينذر بوجود نزيف في‬ ‫الجهاز الهضمي.‬

‫أما البراز، الذي ليس له لون أو يتخذ لون الطين، فينذر بالإصابة بالتهاب‬ ‫الكبد أو اليرقان، خاصة إذا كان لون البول داكنا. كما يفقد البراز لونه‬ ‫بسبب نقص العصارة الصفراوية.‬

‫لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن‬ ‫وراء تغيّر لون براز الرضيع، وعلاجه في الوقت المناسب.‬

المصدر : الألمانية
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