‫لون براز الرضيع يدل على صحته.. ماذا يعني كل لون؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن لون براز الرضيع يعكس حالته الصحية، موضحة‬ ‫أن اللون الطبيعي لبراز الطفل الذي يرضع طبيعيا، يمتد من الأصفر إلى‬ ‫الأصفر الداكن، في حين يكون لون البراز الطفل، الذي لا يرضع طبيعيا،‬ أكثر قتامة. ‬

‫وأضافت الرابطة أن اللون الأحمر لبراز الرضيع يدق ناقوس الخطر،‬ إذ إنه يشير إلى وجود دم في البراز، مما قد ينذر بوجود نزيف في‬ ‫الجهاز الهضمي.‬

‫أما البراز، الذي ليس له لون أو يتخذ لون الطين، فينذر بالإصابة بالتهاب‬ ‫الكبد أو اليرقان، خاصة إذا كان لون البول داكنا. كما يفقد البراز لونه‬ ‫بسبب نقص العصارة الصفراوية.‬

‫لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن‬ ‫وراء تغيّر لون براز الرضيع، وعلاجه في الوقت المناسب.‬