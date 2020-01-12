لا تقربها.. 6 أشياء تدمر ابتسامتك

على الرغم من أننا نريد الحصول على أسنان بيضاء ولامعة حقا، فإن بعضنا لا يعرف أبرز العادات السيئة التي تهدد الأسنان.

ونقدم لك هنا ستة أمور تدمر ابتسامتك:

1- المشروبات الغازية

في تقريرها الذي نشره موقع "هير بيوتي" الأميركي، قالت الكاتبة هيلين غوردون إن تناول المشروبات الغازية طوال اليوم يجعل السكر يتراكم على أسنانك، مما يسبب تجاويف في المستقبل. علاوة على ذلك، تؤدي المشروبات الغازية إلى خفض درجة الحموضة في الفم، مما قد يؤدي إلى إضعاف المينا واصفرار الأسنان.

2- التدخين

السجائر تسبب بقعا عميقة على الأسنان، إلى جانب رائحة الفم الكريهة، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. لذا، ينبغي الإقلاع عن التدخين للحصول على ابتسامة بيضاء.

3- السجائر الإلكترونية

الكثير من الناس يعتقدون أنهم إذا توقفوا عن التدخين واستخدموا السجائر الإلكترونية فإنهم يستطيعون الحفاظ على أنفاس منعشة وأسنان بيضاء، لكن هذا ليس صحيحا. حتى الآن، لم تقع دراسة الآثار المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية على المدى الطويل، ولكن الدراسات القليلة التي أجريت كشفت أن السجائر الإلكترونية تقتل الخلايا في الفم ويمكن أن تلحق الضرر باللثة.

4- شرب القهوة والشاي

معظم الناس يعرفون أن شرب القهوة يمكن أن يسبب تصبغ الأسنان، لكن يجهلون أن الشاي الأسود يؤثر كذلك على بياض الأسنان.

5- صريف الأسنان

صريف الأسنان حالة يطبق فيها الشخص أسنانه أو يحك بعضها ببعض حكا شديدا، وفي بعض الأحيان قد يكون الضغط قويا لدرجة صدور صوت صرير، ويكون واضحا لدى من يعانون من هذه المشكلة في الليل أثناء النوم.

ويؤدي صريف الأسنان على المدى الطويل إلى حدوث مشاكل في الفك والأسنان، وبإمكانه أن يتسبب في تشققات صغيرة على الأسنان التي ستزداد سوءا مع الوقت. ويضغط البعض على فكيه خلال النوم دون التفطن. لذا، حاول التحكم في هذه العادة عندما تكون مستيقظا، واحصل على واقي أسنان ليلي إذا كنت تعتقد أنك تعاني من صرير الأسنان أثناء النوم.

6- الأطعمة الدبقة

جميع أنواع السكريات ضارة بالأسنان وسوف تتسبب في تسوسها، ولكن أسوأها هي الدبقة "اللزجة" -مثل الزبيب وغزل البنات- لأنها تلتصق وتدخل بين الأسنان ويصعب التخلص منها. وكلما طالت مدة بقاء هذه الجزيئات الغذائية بين الأسنان، زاد الضرر الذي يلحق بالمينا.