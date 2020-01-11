ظهور فيروس غامض في الصين.. وفاة شخص وعشرات الإصابات والضحايا زاروا سوق السمك

أعلنت السلطات الصحية في مدينة ووهان وسط الصين، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب نوع جديد من فيروس "كورونا".

وقالت لجنة الصحة البلدية في ووهان، إن سبعة أشخاص آخرين في "حالة حرجة"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

وأشارت إلى أن 41 شخصا كانوا يعانون من الالتهاب الرئوي الناجم عن "نوع جديد من الفيروس منذ الجمعة، وهم في حالة مستقرة".

وذكرت السلطات أن الشخص الذي توفي جراء الإصابة بالفيروس، عمره 61 عاما، وتعرض لضيق شديد في التنفس والتهاب رئوي حاد، مشيرة إلى أنه كان يعاني أصلا من أورام في البطن وأمراض مزمنة بالكبد.

وتقول الصين إن سبب تفشي المرض في ووهان ما زال مجهولا، لكنها سعت إلى تبديد التكهنات بأنه قد يكون ظهورا جديدا لوباء "سارس" الذي أودى بحياة المئات عامي 2002 و2003.

نوع جديد

كانت وسائل إعلام صينية أشارت أمس الأول الخميس، إلى أن نوعا جديدا من فيروس كورونا قد يكون هو السبب وراء نوع غامض من الالتهاب الرئوي، انتشر مؤخرا في مدينة ووهان بوسط الصين.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالمرض الغامض إما أنهم كانوا يعملون بالمكان نفسه، وهو سوق سمك واقع بالمدينة، أو زاروه لدى إصابتهم في ديسمبر/كانون الأول.

وتوصلت مجموعة من العلماء عقب تحليل تسلسل جينوم الفيروس إلى كونه نوعا جديد من فيروس كورونا، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي، وتم التعرف على الفيروس في 15 مريضا.

ويثير الحديث عن ظهور فيروس كورونا، والمعروف أيضا باسم الفيروس التاجي، المخاوف في ظل استعداد الملايين من الأشخاص للسفر خلال عطلة العام الصيني الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأثار المرض قلقا في دول آسيوية عدة، مثل تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، ليقرر المسؤولون إقامة مناطق للحجر الصحي أو فحص المسافرين من الصين بحثا عن علامات المرض.

تحذير

وأصدرت السفارة الأميركية في الصين تحذيرا صحيا يدعو المسافرين لمدينة ووهان إلى تجنب الاختلاط بالحيوانات واللحوم غير المطهية، بالإضافة إلى تجنب الاتصال بأي مرضى.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بتمكن الصين من اكتشاف الفيروس، وقالت "التحديد الأولي لفيروس جديد في فترة قصيرة من الوقت هو إنجاز ملحوظ، ويؤكد على قدرة الصين المتزايدة على إدارة موجات الفيروسات الجديدة"، إلا أن المنظمة لم توص بفرض حظر سفر إلى الصين".

ويمكن لفيروسات كورونا إصابة الحيوانات والبشر على حد سواء، وتتسبب في أعراض تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة، مثل تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و"كورونا" هي مجموعة كبيرة من الفيروسات، بعضها يسبب نزلات البرد، في حين أن بعضها الآخر مثل الموجود في الخفافيش والإبل وغيرهما من الحيوانات، قد يتطور إلى أمراض أكثر حدة.

وتشمل الأعراض الشائعة سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى. ويرتبط ضيق التنفس والقشعريرة وآلام الجسم بأنواع أكثر خطورة من فيروس "كورونا"، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.