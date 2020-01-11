أيها الأهل احذروا: شيء قد يسبب السكري لطفلكم

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية‬ ‫من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل‬ ‫المفاصل وضعف التركيز. ‬

‫وأوضح المركز الألماني أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل‬ ‫الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة‬ ‫الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال، لذا ينبغي‬ ‫الإقلال من مدة الجلوس أمام هذه الشاشات.‬

‫ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز الألماني بأن يمارس الأطفال الرياضة‬ ‫والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يوميا، مشيرا إلى أن‬ ‫الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، لأنه‬ ‫يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى. ‬

وأضاف الخبراء الألمان أنه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال‬ ‫ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن‬ ‫تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية.

ويمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس‬ ‫الطاولة، أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.‬